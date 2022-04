A pesar de que PUBG MOBILE iniciara rumores de una nueva colaboración con BLACKPINK, los y las fans de la agrupación femenina esperaban que ellas volvieran durante el 2022 con un nuevo álbum. La última producción musical como grupo fue en el 2020. No obstante, la compañía no se ha pronunciado sobre su regreso.

El 26 de julio del 2022 algunos medios de comunicación de entretenimiento de Corea del Sur reportaron que BLACKPINK lanzaría un álbum en junio. Esta noticia había sido dada por un contacto de la industria del K-pop que informó al noticiero de Dong-A.

¿Qué dijo YG Entertainment sobre el comeback de BLACKPINK?

Ante ello, el fandom de BLINK se emocionó al enterarse de que BLACKPINK regresaría luego de un año y medio sin actividad. No obstante, el artículo de Entertain del país surcoreano afirmaría que no se realizará el comeback como se tenía pensado, de acuerdo con YG Entertainment.

La compañía señaló al medio de Sports Trend que “el calendario de regreso de BLACKPINK aún no se ha decidido” . Esto da a conocer que el estreno de un nuevo álbum no sería para junio. Además, manifestaron que esta información no ha sido confirmada por los empresarios de la empresa de K-pop. Finalmente, indicaron que ante un posible regreso de girlgroup, brindarán un cronograma más detallado.

Artículo sobre comeback de BLACKPINK. Foto: captura Entertain.

Señales de próximo comeback de BLACKPINK

BLINK se ha percatado de que hay señales de que BLACKPINK volverá durante el 2022. Luego de que las integrantes han realizado sus actividades en el mundo de la moda, algunas han estado reunidas durante la última semana. Como Jisoo y Rosé que, al parecer, estuvieron en una tienda de vinilos. Al igual que Jennie disfrutó los primeros días del Coachella.

Jennie de BLACKPINK en el primer día de "Coachella 2022". Foto: Twitter.

De igual manera, la cantante Somi reveló un posible demo de la nueva canción de BLACKPIN K, ya que entró a una habitación en donde sonaba la voz de Jennie. La intérprete de “Solo” lució con el pelo naranja, lo cual indicaría las grabaciones del nuevo MV.