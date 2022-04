Las integrantes de BLACKPINK siguen realizando sus actividades programadas en la industria de la moda, como Jisoo en VOGUE o Jennie con la nueva línea de Gentle Monster. Mientras tanto, se espera que el grupo vuelva con nueva música a raíz de algunos comentarios por parte de los empresarios de la agencia YG Entertainment.

El medio de comunicación Dong-A de Corea del Sur había revelado que un contacto de la industria de YG Entertainment mencionó que BLACKPINK regresará en julio del 2022. No obstante, un artículo de Sports Trend mencionó que esto no era posible, ya que el cronograma de la agrupación no había sido definido. Ante ello, es probable que el comeback del girlgroup esté más lejos de lo que se pensaba.

¿Cuándo será el comeback de BLACKPINK?

Una reportera de EDaily de Corea del Sur entrevistó al investigador Eunae Ryu de KB Securities, el cual es un grupo financiero de los más importantes en el país surcoreano. Este reveló que BLACKPINK debería estar realizando un comeback durante el tercer trimestre del 2022, es decir, entre junio a agosto. Esto tendría el propósito de seguir aumentando el valor de los derechos de propiedad intelectual de YG Entertainment.

Artículo de EDaily sobre posible comeback de BLACKPINK. Foto: captura EDaily.

¿Tour de BLACKPINK para el 2022?

De igual manera, el investigador Eunae Ryu informó que este comeback debería llegar con una gira de 50 conciertos, aproximadamente, que se desarrollarían durante la primera mitad del 2023, ya que el grupo había realizado 34 espectáculos en la primera gira. Ryu añadió que esto recuperaría las acciones de YG Entertainment, ya que han caído un 20,3% luego del comeback de BIGBANG.

BLACKPINK realizó un concierto virtual en el 2020. Foto: Twitter.

¿YG Entertainment ha confirmado el comeback y tour de BLACKPINK?

A pesar de la espera del fandom de BLINK, la compañía de YG Entertainment no se ha pronunciado al respecto. Por el momento, han mencionado en el artículo de Sports Trend que informarían sobre cualquier actividad de BLACKPINK próximamente.