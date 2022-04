El drama coreano “It’s okay to not be okay” fue uno de los más vistos en Netflix en el 2020. Así, un personaje que se ganó el corazón del público fue Moon Sang Tae, a cargo del actor Oh Jung Se, que representó a un hombre con trastorno del espectro autista. La inclusión de un personaje así en la historia creó una cálida anécdota que fue viral dos años atrás.

Un joven chelista con discapacidad intelectual que seguía el drama se identificó con la emotiva interpretación de Oh Jung Se y pidió conocerlo. El actor no solo separó su agenda para reunirse con él, sino que fue al parque de diversiones caracterizado con la indumentaria de su personaje.

Oh Jung Se como Sang Tae del dorama It's okay to not be okay. Créditos: Netflix y tvN

Oh Jung Sae en encuentro con fan en Lotte World. Créditos: @hpccp_icw

Dos años después, Oh Jung Se se volvió a reunir con Bae Boum Jun en cumplimiento de la promesa que hizo al recibir el premio Baeksang Arts Awards.

En mayo del 2021, Oh fue galardonado como mejor actor de reparto por su performance en “It’s okay to not be okay”. En su discurso dedicó unos segundos a saludar al joven que conoció meses atrás.

“Cuando llegue una nueva estación (después de la pandemia), me gustaría decir ‘Boum Jun-ah, vamos otra vez al parque de diversiones‘”.

El reencuentro se concretó hace unos días. Bae Boum Jun compartió las fotos que se tomó con el intéprete de Moon Sang Tae, quien en esta oportunidad usó ropa casual para la reunión.

La hermana del joven agradeció el gesto de Oh Jung Sae. “Boum Jun y su hyung finamente se encontraron el parque temático Neverland luego de salir de cuarentena. El domingo caminaron todo el día de la mano”, expresó la usuaria en sus redes sociales.

Como era de esperarse, la anécdota fue difundida en coros coreanos y Oh Jung Se es aplaudido por su empatía.