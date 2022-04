La icónica pelea de Jungkook y J-Hope por un plátano fue recreada en BTS Island: In the SEOM. Mientras se preparan para recibir el nuevo videojuego de Bangtan, en redes sociales ARMY recuerda con nostalgia y diversión esta singular disputa que protagonizaron el rapero Hobi y el maknae muchos años atrás.

Si eres ARMY ‘baby’ probablemente desconozcas esta historia. Aquí conoce de qué trata y entérate cuáles son las últimas novedades de la isla virtual que las superestrellas k-pop han creado para sus fans.

¿Por qué pelearon J-Hope y Jungkook?

Este hecho se remonta a los años debut de BTS y ha sido mencionado en más de una ocasión por los integrantes. En el documental “Burn the stage”, por ejemplo, J-Hope precisó que le había tirado un plátano a Jungkook.

Según contó el rapero, tuvo una riña con su dongsaeng por la comida, por lo que decidió aventarle la fruta y darle a entender que podía comérselo todo si quería. El más joven replicó a esto: “Honestamente, estaba un poco sorprendido. Una persona puede cambiar así”.

En “You quiz on the block” volvieron a abordar el tema y esta vez el rapero detalló: “Obtuvo una banana de su canasto. De todos modos, tomé uno y me lo comí. Entonces Jungkook preguntó quién se lo comió”.

El Bangtan más joven dio su versión en el programa porque sentía que no lo estaban contando como era en realidad. Desde su perspectiva, el significado emocional del canasto era fuerte para él porque era un regalo de su época debut. En tal sentido, se fastidió cuando sus hyungs comieron de su presente.

“Bueno, los regalos en tus primeros años de debut son tan valiosos. Había un montón de frutas. Mis frutos enteros. No pude soportarlo más, así que les dije que dejaran de comer… y dije que esas son mías”, precisó.

“Esa vez, J-Hope estaba comiendo un plátano. Se lo estaba comiendo así. Entonces, de repente...”, mencionó. Completó la frase entre risas, emulando a una persona que saca de su boca y lo tira a otra persona.

También divertido, el rapero Hobi reflexionó: “Se lo lancé a Jungkook. En retrospectiva, lo siento por él”.

La pelea del plátano en BTS Island: In the SEOM

Con el inicio de pre inscripciones a BTS Island: In the SEOM, llegó un nuevo adelanto del videojuego programado por los integrantes del grupo k-pop. En esta, el respectivo personaje de J-Hope avienta un plátano al carácter de Jungkook mientras grita: “Toma, ¡cómetelos todos!”.

Pre registro de BTS Island: In the SEOM

Desde el 26 de abril, fans que desean vivir la aventura en la isla creada por Bangtan ya pueden pre inscribirse en el videojuego. Este procedimiento se hace en la página web del mismo, tanto para dispositivos android como iOS.

Pre-registro de BTS In the seom. Foto: HYBE

Calendario de BTS Island: In the SEOM

El nuevo videojuego llega con múltiples sorpresas para ARMY. Puedes conocer de qué se trata en el calendario de actividades de BTS Island: In the SEOM.