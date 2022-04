Luego de que se anunciara que Suga producirá la canción de PSY, una nueva sorpresa llegó para ARMY. El 26 de abril se estrenó el primer capítulo de “BTS become game developers” como parte de las actividades programadas en el calendario de BTS Island: In the SEOM y en conversación con sus compañeros, Yoongi confirmó que lanzará un OST para el videojuego.

OST de Suga para BTS Island In the SEOM

En celebración del nuevo videojuego BTS Island In the SEOM, los siete idols de Corea del Sur estrenaron el capítulo 1 de “BTS become game developers” y Namjoon le preguntó a Suga si se encontraba preparando un OST, tal como sucedió para el webtoon “7Fates CHAKHO”.

Namjoon: “Escuché que SUGA está preparando algo especial. ¿Qué estás preparando?”.

Suga: “Estoy haciendo el OST del juego”.

J-Hope: “¿Has empezado?”.

Suga: “Sí, sí”.

Jin: “¿Es eso lo que estaba sonando en el carro ayer?”.

Suga: ”No es esa, es otra”.

Debido a que “Stay alive”, OST que Suga produjo previamente para el webtoon de BTS, tuvo gran éxito, Jungkook hizo una petición al también conocido como Agust D. “Tú sabes lo que queremos, por favor, haz una buena canción”.

Jungkook en el capítulo 1 de "BTS become game developers".

De manera cómica, Suga agregó que, aunque se entusiasma mucho con proyectos de canciones y acepta producirlas, se arrepiente al día siguiente y termina diciendo: “¿Por qué dije que sí?”.

Suga en el capítulo 1 de "BTS become game developers".

Taehyung, Jin y J-Hope animaron a Suga y le hicieron saber que estaban esperando con ansias el lanzamiento del OST para BTS Island In the SEOM, por lo que Namjoon, líder de Bangtan, hizo una broma para su compañero: “¡Vamos a apoyarlo! Debes trabajar duro, Suga”.

Taehyung en el capítulo 1 de "BTS become game developers".

Namjoon en el capítulo 1 de "BTS become game developers".

Suga productor y PSY

Antes de presentar el OST, el productor Suga regresará en una colaboración con PSY. Se trata de “That that”, el title que el ícono coreano de 44 años presentará como parte de su nuevo álbum.