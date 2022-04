El servicio militar obligatorio es una de las etapas en donde los fans de los grupos masculinos deben ver cómo sus idols tienen que pausar sus actividades como cantantes para cumplir sus obligaciones de ciudadanos de Corea del Sur. A pesar de ello, el Gobierno está viendo algunas propuestas para excluir a algunas agrupaciones por sus logros.

¿Por qué los artistas K-pop deben prestar servicio militar?

Los hombres de Corea del Sur tienen como obligación ir al servicio militar, ya que deben proteger al país ante cualquier ataque de Corea del Norte. Hay excepciones para los deportistas, cantantes de ópera que destaquen a nivel internacional, y algunos científicos e investigadores importantes. En el caso de los artistas de K-pop, esto no es posible.

Taemin en el servicio militar. Foto: MMA Corea

Idols que ya cumplieron el servicio militar en el 2022

Ken de VIXX (15 de enero)

Suho de EXO (13 de febrero)

J.Seph de KARD (5 de abril)

Hoony de Winner (15 de enero)

Zico de Block B (21 de abril).

¿Qué artistas del K-pop entrarán al ejercito este 2022?

Jin de BTS

Seokjin participó en los últimos conciertos de BTS en “Permission to dance on stage”; sin embargo, aún está en duda si va al servicio militar, ya que la compañía de HYBE está realizando negociaciones con el Gobierno de Corea del Sur para que esto no suceda. El cantante nació en 1992 y ya tiene 30 años coreanos.

Sehun de EXO

Antes del regreso de Suho, Sehun fue el líder de EXO por una breve temporada. El actor nació el 12 de abril de 1994 y cuenta con 29 años coreanos y es probable que al final del año 2022 se enliste al servicio militar. Por ello, sus fans están pidiendo que tenga una canción en solo como despedida.

Kai de EXO

Por el momento, se ha confirmado a Kai como parte del concierto de SMTOWN LIVE 2022 en Tokio, el cual será en agosto del 2022. Por lo tanto, el cantante entrará al servicio militar en los últimos meses del año. Además, ya estará cumpliendo los 30 años coreanos el próximo 14 de enero.

Wonho

Después de su retiro en MONSTA X, Wonho está como solista desde el 2020 con “Open Mind”. Actualmente tiene 30 años coreanos, ya que nació el 1 de marzo de 1993 en Corea del Sur. El intérprete de “Eye on you” tendrá que entrar al servicio militar obligatorio antes de que termine el 2022.

Mino de WINNER

Mino tendrá que entrar al servicio militar porque está al límite. Apenas cumplió 30 años coreanos el pasado 30 de marzo. El solista trabaja como compositor, productor, modelo, conductor y actor. Debutó con el single “The MOBB” en el 2016.

Changmo

A pesar de que Changmo se encontrará en el límite de edad, es probable que se enliste en el servicio militar. El rapero nació el 31 de mayo de 1994 y está próximo a cumplir los 29 años coreanos.

Kihyun de MONSTA X

El 15 de marzo de 2022 debutó como solista con “VOYAGER”. Yoo Ki Hyun, nombre real, nació el 22 de noviembre de 1993 en Corea del Sur y ya tiene 29 años. Llega al límite de la edad para realizar el servicio militar obligatorio.

Minhyuk de MONSTA X

Al igual que Kihyunm, Minhyuk tendrá que enlistarse al servicio militar, a más tardar, a finales del 2022, ya que tiene 29 años. El modelo nació el 3 de noviembre de 1993 y seguirá a los demás miembro como Shownu.

MJ de Astro

El integrante de la agrupación de K-pop oficializó su enlistamiento al servicio militar obligatorio durante el fan meeting de ASTRO-AROHA FESTIVAÑ “Gate 6″ del 9 de abril. MJ ingresará el 9 de mayo y sus amigos se despidieron de él durante el evento, al igual que sus fans.

Jay B de GOT7

A pesar de que GOT7 ha confirmado su regreso, Jay B tendrá que ir al servicio militar a finales del 2022, ya que tiene 29 años coreanos. El cantante nació el 6 de enero de 1994, pero el sistema de edad es diferente al internacional.

Otros idols del K-pop y actores que se suman al servicio militar:

Taeil de NCT 127

DAWN

Nam Joo Hyuk

Song Kang

¿Qué es la ‘Ley BTS’?

Ante el éxito de BTS al asistir a importantes premiaciones como el Billboard o los Grammys, más del 31% de la población comentó que ellos no deberían ir al servicio militar, mientras que el resto menciona que deberían aplazarlos o que sí tienen que cumplir con su deber, de acuerdo con el medio Korea JoongAng Daily.

La “Ley BTS” fue aprobada en noviembre del 2020, lo cual era para aplazar el tiempo de enlistamiento hasta los 30 años, como en el caso de Jin. Esto se debe a los logros que han tenido en los recientes años y el prestigio que ha dado a Corea del Sur.