PSY anunció que iba a volver con un nuevo álbum desde el 12 de abril de 2022. El cantante ha batido récords con la popular canción “Gangnam style” que sonó en todo el mundo, incluyendo Perú. El productor y creador de P Nation ha emocionado al fandom de BTS luego de anunciar su colaboración con Suga.

El artista de “Gangman style” ha estado revelando la lista de colaboraciones que tendrá en su álbum “Full-Length Album [PSY 9th]”, entre algunas de ellas se encuentran Jessi, Hwasa de Mamamoo, Crush, Sung Si Kyung y TABLO. No obstante, su anuncio oficial con Suga de BTS ha estremecido las redes sociales.

Durante la mañana del 26 de abril en Corea del Sur, PSY colgó una imagen en sus redes sociales anunciando que Suga de BTS ha producido su tema principal para la nueva producción musical “Full-Length Album [PSY 9th]”. La canción se llama “That that” y de acuerdo con el video que ha subido junto al anuncio, se escucha que es un ritmo de nostalgia, al estilo del intérprete de “Daechwita”.

Afiche de "That that" producido por Suga de BTS para PSY. Foto: Twitter.

De igual manera, PSY colgó un video de los comentarios que el cantante menciona sobre el trabajo que realizó con Suga de BTS. Este último indica que se sentía nervioso al lado del productor de P Nation, ya que es alguien exitoso en la música y los negocios. A pesar de ello, ambos confiesan que se sintieron cómodos juntos como si fueran amigos de toda la vida .

PSY

정규9집 [싸다9]

Full-Length Album [PSY 9th]



Track List:

#2. That That (prod. SUGA of BTS) *Title Track



2022.04.29 (Fri) 6PM KST#PSY #싸이 #ThatThat#싸다9 #PSY9th #220429_6pmKST#PNATION #피네이션 pic.twitter.com/cP8WNdBmNT