Jimin de BTS: letra en español de “With you”, OST para el k-drama “Our blues”

Fans de BTS disfrutaron el estreno de “With you” de Jimin, canción que interpreta junto a Ha Sung Woon para “Our blues”. ¿Qué dice la letra en español?

Jimin de BTS debutó en los OST de k-dramas con "With you", canción que forma parte de la banda sonora de "Our blues". Foto: composición La República / BIGHIT / YamYam Entertainment