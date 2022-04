La agencia JYP Entertainment confirmó el regreso de Stray Kids a los escenarios con los conciertos de “2nd World Tour MANIAC”, luego del anuncio del comeback con el álbum “ODDINARY”. Asimismo, la primera fecha de la gira empezará el 30 de abril en Corea del Sur y continuará en Estados Unidos, en donde se ha mencionado que las entradas se encuentran agotadas.

De acuerdo con un comunicado de la empresa de JYP Entertainment, la venta de entradas para el “2nd World Tour MANIAC”, en Estados Unidos, empezó el viernes 22 de abril del 2022 a partir de las 3.00 p. m. del horario local. En Perú, la compra se podía realizar a la misma hora, al igual que en otros países de la región.

¿Las entradas de Stray Kids se agotaron?

Durante la noche del 22 de abril, la cuenta oficial de JYP Entertainment informó que todas las fechas para los conciertos de Stray Kids estaban completamente agotadas. Por lo tanto, para que el fandom de STAY no se perdiera la performance de su grupo favorito, añadieron dos conciertos más en Newark y Los Ángeles. A pesar de ello, los y las fans empezaron a comunicar que el sold out no es real.

Anuncio de nuevas fechas para concierto de Stray Kids. Foto: JYP Entertainment.

STAY acusa a revendedores y Ticketmaster

El sistema de compra de Ticketmaster es similar a Teleticket de Perú, en el cual el comprador debe estar en una cola virtual que dará un número al azar y podrá obtener su entrada en los 10 minutos cuando tenga el acceso. Sin embargo, la disponibilidad del boleto no se encuentra garantizada. No obstante, los precios para las fechas de Stray Kids rodeaban entre los US$ 49,50 y US$ 179,50 , haciendo que el fandom se sorprenda por el bajo costo, al igual que el paquete VIP a US$ 320, que viene con la prueba de sonido y la estancia en primera fila.

Precios para los conciertos de Stray Kids en Estados Unidos. Foto: JYP Entertainment.

No obstante, STAY vio que la mayoría de los asientos ya se encontraban agotados, al igual que los que entraron primero a la plataforma, quienes vieron que los precios anteriormente mencionados no eran los correctos. Además, el sistema colocó a los usuarios como boletos premium de Ticketmaster; es decir, a un acceso más justo para los “fanáticos más apasionados”, pero vieron que el costo de la entrada había subido más del 100%.

STAY sobre el concierto de Stray Kids. Foto: captura Twitter.

STAY sobre el concierto de Stray Kids. Foto: captura Twitter.

Por si fuera poco, los boletos que se habían comprado para reventa volvieron a estar disponible con un costo elevado . Por ejemplo, la entrada de US$ 49,50 está más de US$ 400. Los y las fans de Stray Kids se encuentran disgustados con la gestión de Ticketmaster al no brindar un código de preventa y que la oportunidad para entrar al acceso VIP ya no esté disponible.