Las integrantes de BLACKPINK aún no regresan con un nuevo álbum, desde “How you like that” del 2022. Sin embargo, están tratando de ser lo más cercanas con el fandom de BLINK a través de sus redes sociales, con videos y fotos. Ahora, los y las fans de la agrupación están creando teorías sobre la próxima colaboración entre su grupo favorito y un videojuego.

Por si fuera poco, durante el año se tuvo otra unión entre el grupo de K-pop BTS y Free Fire, la cual fue un éxito para la empresa de juegos para móviles. Esta contó con elementos diseñados por los integrantes, como vestimentas y accesorios que se usan dentro de los mapas.

BLACKPINK X PUBG

Las cuentas oficiales de las fanbases de BLACKPINK han empezado a subir un video que sería el avance de la nueva colaboración entre las intérpretes de “Playing with fire” junto al videojuego para celulares, PUBG MOBILE. Ante ello, se podría confirmar que esta nueva unión sería muy pronto. Por el momento no se ha brindado más detalles del próximo evento ni la fecha de estreno. Es probable que den más información durante las siguientes semanas.

Primera colaboración entre BLACKPINK y PUBG

A mediados del 2021, BLINK recibió la noticia de los eventos que PUBG Battlegrounds tenía programados con BLACKPINK, los cuales consistían conseguir elementos con el diseño del girlgroup, como armas, trajes, entre otros. Además, los escenarios del mapa fueron decorados con anuncios de la agrupación, al igual que el avión y los contenedores con objetos para el mapa.

Paracaídas de BLACKPINK en el juego. Foto: Pubs Battlegrounds

¿Qué es PUBG MOBILE?

Este videojuego es un battle royale con multijugadores en línea. Aproximadamente pueden llegar a ser 100 usuarios en un mismo juego. Los y las jugadoras serán lanzados a una isla desierta y tendrán que recolectar armas y municiones para sobrevivir. Así, también deberán destruir a los demás competidores, y tener cuidado con las barreras que reducirán el tamaño del mapa.

En PUBG MOBILE puedes jugar solo, dúo o en grupo. Foto: Steam.

Teaser de la primera colaboración entre BLACKPINK y PBUG Battlegrounds