La empresa de SM Entertainment anunció que aespa sería parte del escenario principal de Coachella 2022, ya que el sello discográfico de 88rising es el encargado de la agrupación en Estados Unidos. Ante ello, los y las fans se alegraron por la noticia porque sería el tercer grupo de K-pop en aparecer en el festival de música.

Las cuatro integrantes partieron de Corea del Sur a Los Ángeles durante la tarde del 20 de abril (KST). Ellas fueron vistas en el Aeropuerto Internacional de Incheon con un nuevo look, lo cual provocó que el fandom de MY se preguntaran si están en grabaciones de un comeback, pero la información aún no ha sido confirmada.

Aespa en el aeropuerto de Los Ángeles

Después de haber finalizado su presentación en Coachella 2022, el grupo de K-pop se dirigió al aeropuerto de Los Ángeles en la tarde del 24 de abril (PT) rumbo a Corea del Sur. La mayoría de los y las fans del girlgroup pensaron que ellas se quedarían por más tiempo en Estados Unidos, ya que deberían estar descansando. Asimismo, se ha visto a Winter comprando en una máquina dispensadora de comida y algunas interacciones entre las integrantes.

Fotos de fans de aespa en Los Ángeles. Foto: Twitter.

Winter de aespa en aeropuerto de Los Ángeles. Foto: Twitter.

Karina y Winter de aespa en aeropuerto de Los Ángeles. Foto: Twitter.

Aespa en Coachella 2022

Uno de los sueños de Winter siempre fue conocer a Harry Styles porque ha mencionado en varias ocasiones que es una gran admiradora del cantante. Por ello, asistió a su presentación del 22 de abril con su amiga, Giselle. El exintegrante de One Direction cantó “As it was”, “Watermelon Sugar” y otros éxitos juntos a Lizzo.

Winter de aespa pudo asistir al show de Harry Styles en Coachella 2022, según sus fans. Foto: composición La República / Twitter @KamadoMar / @aespa_official

El 23 de abril, aespa se presentó frente a miles de espectadores en el escenario principal del Coachella 2022. Las chicas cantaron en vivo los temas principales de “Next Level”, “Black mamba”, “Savage” y “Aenergy”, al igual que un nuevo tema para su próximo álbum “Life’s too short”. Las cuatro miembros cantaron en vivo y su espectáculo se transmitió a través del canal principal del evento, sorprendiendo y alegrando al fandom de MY.