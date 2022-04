El sábado 23 de abril, aespa se presentó en el escenario principal de Coachella y se convirtió en el tercer grupo femenino de K-pop en actuar en dicho festival. La girlband formada por Winter, NingNing, Karina y Giselle tuvo un setlist de cuatro canciones (más una intro), que incluyó la premiere del tema inédito “Life is too short” en inglés.

aespa, grupo que debutó en la pandemia, no tuvo muchas oportunidades de actuar en shows presenciales, por lo que la exposición en un festival tan popular representó un desafío. El cuarteto enfrentó con aplomo al público que se congregó para escuchar a los artistas reunidos en el segmento 88rising’s Head in the clouds forever.

¿Aespa cantó en vivo?

Debido a sus presentaciones en Corea del Sur, la girlband había recibido críticas por el uso de vocales pregrabados en shows musicales y premiaciones. Sin embargo, las cuatro integrantes de aespa sí se dejaron oír en vivo durante su actuación en Coachella.

Cabe precisar que el sonido fue distinto en la transmisión por live stream de YouTube, pues el volumen de los famosos ‘backing tracks’ era más fuerte en esa plataforma; pero en las ‘fancams’ o videos grabados por asistentes al festival, se aprecia claramente que Karina, NingNing, Winter y Giselle tenían los ‘micrófonos abiertos’.

aespa: fans defienden la presentación del cuarteto en Coachella. Foto: Twitter

El setlist de aespa en Coachella

El grupo femenino rookie de SM Entertainment cantó “Black Mamba”, tema con el que debutaron en noviembre del 2020.

No podía faltar “Next level” y “Savage”, comebacks que se convirtieron en hits virales en Corea del Sur.

aespa también estrenó la versión en inglés de “Life is too short”, una canción que será incluida en su próximo álbum. Todavía no hay fecha de lanzamiento, pero esta performance es un adelanto grato para todos los fans.