El género del K-pop se ha expandido en los últimos años con las presentaciones de BTS con “Permission to dance on stage” en importantes estadios de Estados Unidos y otros grupos que han realizado espectáculos alrededor del mundo como los festivales de música.

¿Qué son los títulos nacionales?

Cuando un ídolo masculino o femenino destaca en la industria de la música, tiene fans de todas las edades y cuenta con una fanbase que brinda todo su apoyo, se les otorga un título nacional. Este es un gran reconocimiento que la ciudadanía de Corea del Sur brinda a sus grupos favoritos, al igual que el mismo Gobierno. Algunos boygroups y girlgroups tienen el honor de pertenecer a la realeza del K-pop.

BTS

Bangtan es uno de los grupos del K-pop que es considerado como el “Tesoro nacional de Corea del Sur”. Ellos han logrado record Guinness y participaron en las premiaciones más importantes de la música como los Grammys o Billboard, entre otros. Asimismo, las entradas para sus conciertos se agotan en minutos, siendo el último el de “Permission to dance on stage en Las Vegas”.

Girls’ Generation

Las chicas de Girls’ Generation son conocidas como el “Girlgroup de la Nación” y fueron las primeras en entrenar para realizar las actividades en el extranjero; para ello, aprendieron distintos idiomas como inglés, japonés y chino. Además, es uno de los grupos más importantes de la segunda generación del K-pop.

BIGBANG

El inesperado regreso de BIGBANG después de seis años en hiatus, a pesar de no estar Seungri, alcanzó premios en los programas musicales. El grupo de YG Entertainment tiene el título de “Boygroup de la Nación”, debido a que la mayoría de sus integrantes ha participado en la composición de las canciones.

BLACKPINK

El girlgroup de BLACKPINK fue uno de los primeros actos coreanos en participar en el festival de música de Coachella del 2019 y haber estado en las revistas más prestigiosas como Rolling Stone o Forbes. El grupo es conformado por Jisoo, Lisa, Jennie y Rosé es considerado como el “Orgullo de la Nación”.

EXO

Recientemente, EXO celebró su décimo aniversario de su debut con un reencuentro con sus fans, luego de que Suho, Xiumin y Kyungsoo salieran del servicio militar. La “Elección de la Nación” es el título oficial del grupo, ya que fueron la imagen de Corea del Sur para alentar al turismo y al haber participado en la Ceremonia de Clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang 2018.

TWICE

Las fechas del “4th World Tour III” de TWICE cuentan con las entradas agotadas, luego de conocer que realizarían espectáculos en el Banc of California Stadium, siendo el primer grupo femenino del K-pop en cantar en un estadio. Recibieron el título de “Girlgroup No. 1 de Asia”, ya que juntó las naciones de Corea del Sur y Japón.

IU

La “Hermana pequeña de Corea del Sur” fue el título de la cantante y actriz IU, reconocida por tener una cautivadora voz y dulce imagen. Actualmente, la intérprete de “Celebrity” ha cambiado su imagen a un concepto más maduro. Por lo tanto, ahora es considerada como el “Encanto de la Nación”.

Red Velvet

Un concepto único para cada comeback y la versatilidad que tienen las chicas de Red Velvet hacen que sean el “Grupo representativo de la Nación”. Cuatro de las cinco integrantes se presentaron en Corea del Norte en el 2018, uniendo a los dos países coreanos y conociendo al líder Kim Jong Un.

Eric Nam

El “Novio de la Nación” es Eric Nam, quien ha conquistado los corazones de miles de fanáticas, debido a su inteligencia, personalidad y belleza. Él sabe hablar ingles, coreano, español, mandarín y japonés. Ha pasado por algunos países de América Latina como Chile, Argentina, Brasil y México.

Kang Daniel

El exintegrante de “Wanna One” es el “Centro de la Nación” porque desde su participación en el programa de supervivencia de “Produce 101″ capturó la atención de los y las fans de la competencia por su increíble talento al bailar y cantar. Actualmente, ha incursionado su carrera como solista.