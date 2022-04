Fans se preparan para conocer cómo le irá a BTS en los Billboard Music Awards 2022. Tras su asistencia a los Grammy y la serie de conciertos “PTD en Las Vegas”, las superestrellas del k-pop participarán en los premios estadounidenses con un récord personal de nominaciones que eleva las expectativas por sus resultados.

Además de esperar un all-kill por parte de Bangtan debido al éxito sin precedentes que cosecharon en Billboard a lo largo de la temporada pasada, ARMY quiere verlos brillar en el escenario presencial de los BBMAs, tal como sucedió con el evento de la Academia de la Grabación a inicios de abril.

¿Cuántas nominaciones tiene BTS en los BBMAs 2022?

BBMAs 2022 reveló su lista completa de contendientes en vivo por redes sociales el 8 de abril (ET).

Para orgullo de ARMY, los idols fueron incluidos en seis categorías con un total de siete menciones. Con esto, la boyband se convirtió en el grupo más nominado de la edición y extendió su récord personal de nominaciones (anteriormente fijado en cuatro en los Billboard Music Awards 2021).

Nominados a top rock song de BBMAs 2022

Bangtan y Coldplay disputan el premio de top rock song con “My universe”, colaboración en inglés lanzada el 24 de septiembre del 2021, que le permitió al cuarteto británico conseguir el #1 de Billboard Hot100 por segunda vez en su carrera.

A continuación, quiénes completan la lista de nominados de esta categoría y con qué canción.

BTS nominado con Coldplay por "My universe" en los Billboard Music Awards 2022. Foto: captura @BBMAs

Nominados a mejor dúo o grupo de BBMAs 2022

BTS compite en esta categoría por cuarto año consecutivos. ¿Podrá vencer como lo hizo en 2019 y 2021?

BTS nominado a top dúo o grupo de los BBMAs 2022. Foto: captura BBMAs

Nominados a top Billboard Global (Excl. U.S.) song

Este premio irá para la canción con el mejor desempeño en la lista Billboard Global (Excl. U.S.). “Butter” de BTS disputará la categoría contra “Bad habits” de Ed Sheeran, “Stay” de The Kid Laroi con Justin Bieber, “Save your tears” de The Weeknd con Ariana Grande y “Montero” de Lil Nas X.

Nominación de BTS por "Butter" como canción finalista para los Billboard Music Awards 2022. Foto: captura Twitter

Nominados a top Billboard Global (Excl. U.S.) artist de BBMAs 2022

En cuanto a los artistas más destacados de Billboard Global (Excl. U.S.), el septeto medirá fuerzas contra Dua Lipa, Ed Sheeran, The Weeknd y Olivia Rodrigo, reciente pareja de Taehyung en un sketch de los Grammys 2022.

Nominación de BTS como artista finalista para los Billboard Music Awards 2022. Foto: captura Twitter

Nominados a top song sales artist de BBMAs 2022

El artista con las mayores ventas y visualizaciones se llevará el BBMAs de esta categoría. Compiten contra BTS: Adele, Dua Lipa, Ed Sheeran y Walker Hayes.

Nominación de BTS como artista finalista con mayor ventas para los Billboard Music Awards 2022. Foto: captura Twitter

Nominados canción con más ventas de BBMAs 2022

Finalmente, el grupo que alista su comeback 2022 obtiene doble mención en esta categoría: una por “Butter” y otra por “Permission to dance”, su segundo y tercer single en inglés, respectivamente.

Nominación de BTS por "Butter" como canción con más ventas para los Billboard Music Awards 2022. Foto: captura Twitter

¿Cuándo y dónde serán los Billboard Music Awards 2022?

Los premios Billboard se celebrará en vivo el 15 de mayo del 2022, en el MGM Grand Garden Arena, en Las Vegas, recinto que Bangtan pisó por los Grammy 2022 y donde celebró el Live Play de su más reciente serie de conciertos “PTD on stage”.