La historia de fantasía sobre gumihos regresa en su segunda temporada. “The tale of the nine tailed 2″ ya habría comenzado su rodaje luego de completar la lectura de guion. Eso significa que muy pronto el público verá a Lee Dong Wook y Kim Bum repitiendo la entretenida química que caracterizó la primera parte del dorama.

El 21 de abril, un artículo de JoyNews24 reveló que el elenco de “La leyenda del zorro de nueve colas 2” se reunió para la lectura de guion. Según el medio de prensa, participaron los actores ya mencionados y también Kim So Yeon. La actriz de “The penthouse” y “Todo sobre Eva” será parte del elenco como un nuevo personaje principal. Jo Bo Ah, la anterior protagonista, no estará en la producción.

Kim So Yeon interpreta a Cheon So Jin en la serie de intriga The Penthouse. Foto: SBS

La primera temporada de “The tale of the nine” estuvo situada en la era actual; sin embargo, esta segunda entrega será una especie de precuela. Estará ambientada en los 1930, en la época de la ocupación japonesa de Corea del Sur.

Alguien que sí ha confirmado su retorno a la serie es Kim Yong Ji, la gumiho que hacía dupla con Kim Bum. La dinámica entre estos dos actores fue de las favoritas del público en la primera parte de “la leyenda del zorro de nueve colas”. Tal fue la popularidad de la dupla que tuvieron su propio spin off.

Kim Yong Ji en Tale of the nine tailed. Foto: tvN

Kim Yong Ji hace público su particiación en "The tale of the nine tailed 2" Foto: Instagram

La recordada Ki Yoo Ri posteó una imagen de la lectura de guion del día 18 (fecha que coincide con el artículo de Joy News), donde una etiqueta indica “The tale of the nine tailed 1938”. Ese sería el nombre temporal de la segunda temporada que se estrenará por tvN.

Por otro lado, fans de Kim So Yeon reportaron en redes sociales que el drama ya había comenzado a filmarse en la zona de Andong. En el área fotografiaron un carro de comida dedicado a alguno de los actores.

Producción del drama compartió stories sobre la locación. Foto: Instagram/referencial