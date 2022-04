BTS y el Mundial FIFA 2022: ‘el gol del siglo’ narrado por RM

BTS ha sido convocado para unirse al ‘Team Century’, en el marco de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA Qatar 2022. Se trata de una campaña de sostenibilidad impulsada por Hyundai Motor, aliado estratégico del evento deportivo. El 20 de abril, Namjoon fue parte del spot, donde también aparece la leyenda del fútbol Steven Gerrard.

RM, líder de Bangtan, presta su voz para narrar el clip publicitario que lanza la pregunta “¿cuál es el gol más grande de todos los tiempos”. En tanto, el video repasa varios goles icónicos en la historia.

No obstante, la campaña juega con otro significado de la palabra inglesa “goal”: meta. La iniciativa titulada “goal of the century” o “gol del siglo”, es un compromiso ambiental.

“Un gol que solo la humanidad unida puede anotar. Bajo una misma camiseta, una bandera y una causa monumental: un mundo unido por la sostenibilidad. Cuando nos levantemos como un equipo, todavía podemos ganar este partido”, invoca Namjoon.

El video muestra siete camisetas con la inscripción BTS y el número representativo del grupo, un guiño a la participación de Bangtan como embajador de esta iniciativa.

BTS en el spot de Hyundai x FIFA 2022. Foto: captura/Youtube

¿Qué es el Team Century?

La nueva campaña de Hyundai comenzará en el Día de la Tierra (22 de abril) y se extenderá hasta culminar el Mundial FIFA 2022, entre el 21 de noviembre y el 18 de diciembre. Ello está alineado con la misión de la compañía de automóviles de alcanzar la neutralidad de carbón para el 2045.

Para liderar “Goal of the century”, Hyundai Motors eligió a un grupo de embajadores entre personalidades influyentes del deporte y la cultura popular. El capitán del Team Century es el exfutbolista británico Steven Gerrard. Se suma BTS, la futbolista afgana nacionalizada danesa Nadia Nadim, el diseñador Jeremy Scott, el artista Lorenzo Quinn y el fotógrafo documental Nicky Woo.