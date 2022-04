El comeback de BTS se acerca y ello significa época de teorías entre ARMY. Antes de los debates por el concepto, el fandom cree que habría spoilers de las subunidades de Bangtan en las redes sociales del grupo surcoreano. La interpretación de estas pistas se ha hecho viral entre los admiradores del septeto.

¿Qué son las subunidades ? Algunas canciones de BTS son preparadas por los siete integrantes y otras solo por parte del grupo. En el álbum Map of the soul 7, por ejemplo, figura “00.00 (Zero O’Clock)” de la vocal line, “Ugh” de la rap line, “Respect” de RM y Suga, y “Friends” de V y Jimin.

La formación de subunidades permite ver nuevas dinámicas musicales en el conjunto, que cumple nueve años de carrera este 2022.

V, Suga, Jin, Jungkook, RM, Jimin y J-Hope en conferencia por el estreno de MOTS7. Foto: BIGHIT MUSIC

Subunidades en el nuevo disco de BTS

Aunque por el momento solo se sabe la fecha de comeback, los y las ARMY están atentos a posibles spoilers del contenido del álbum. Una internauta encontró una curiosidad que podría estar relacionada a las subunidades.

¿Casualidad o pista secreta? Se trata de las fotos de perfil de los siete miembros de BTS. El 21 de abril, Taehyung actualizó su imagen en Instagram y fue cuando se completó una asociación particular de colores.

Nueva imagen de perfil de V. Foto: Instagram

Según esta teoría que ya se viraliza entre los fans, podría prepararse una subunidad de RM, V y Jungkook, quienes tienen las fotos de perfil en blanco y negro.

Por otro lado, Jin y Suga comparten el tono azul y podrían hacer equipo en alguna canción. Con la misma premisa, la otra subunidad estaría formada por Jimin y J-Hope .

Fotos de perfil de BTS en Instagram. Fuente: vía Twitter

Como el comeback de BTS será el 10 de junio del 2022, todavía queda bastante tiempo pendiente para descubrir si el fandom acertó con sus predicciones.