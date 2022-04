BTS vuelve con un nuevo videojuego. Tras el éxito de la colaboración con Free Fire, los idols de Corea del Sur presentan BTS Island In The SEOM, un juego animado ambientado en una isla que promete conquistar a ARMY.

BTS Island In The SEOM: primer vistazo

El 20 de abril (KST), la cuenta en Instagram oficial de BTS Island In The SEOM compartió imágenes exclusivas de los siete integrantes de Bangtan para el videojuego. Este vendría a ser el primer adelanto que ARMY recibe sobre el nuevo lanzamiento de sus artistas favoritos.

BTS en imagen promocional del videojuego BTS Island In The SEOM. Foto: Instagram/@intheseom_bts

Jungkook para BTS Island In The SEOM

Imagen promocional de Jungkook para BTS Island In The SEOM. Foto: Instagram / @intheseom_bts

Taehyung (V) para BTS Island In The SEOM

Imagen promocional de Taehyung (V) para BTS Island In The SEOM. Foto: Instagram / @intheseom_bts

Jimin para BTS Island In The SEOM

Imagen promocional de Jimin para BTS Island In The SEOM. Foto: Instagram / @intheseom_bts

Jin para BTS Island In The SEOM

Imagen promocional de Jin para BTS Island In The SEOM. Foto: Instagram / @intheseom_bts

Suga para BTS Island In The SEOM

Imagen promocional de Suga para BTS Island In The SEOM. Foto: Instagram / @intheseom_bts

J-Hope para BTS Island In The SEOM

Imagen promocional de J-Hope para BTS Island In The SEOM. Foto: Instagram / @intheseom_bts

Namjoon (RM) para BTS Island In The SEOM.

Imagen promocional de Namjoon (RM) para BTS Island In The SEOM. Foto: Instagram / @intheseom_bts

BTS Island In The SEOM: lanzamiento oficial

Aunque BTS no ha dado una fecha exacta de lanzamiento, mediante las redes sociales de BTS Island In The SEOM se anunció un periodo de preregistro para los fans del septeto musical, el cual empezará a partir del 26 de abril del 2022.

Anuncio de preregistro para ARMY por parte de BTS Island In The SEOM. Foto: Twitter

BTS y Free Fire: colaboración especial

Jungkook, Taehyung, Jimin, Jin, Suga, J-Hope y Namjoon de BTS participaron de la colaboración especial con Free Fire durante el mes de marzo. El videjuego de Garena habilitó trajes, mascotas, emotes y más productos inspirados en los cantantes de IDOL de manera gratuita.

Además, BTS presentó un show en el que los integrantes mostraron el proceso de creación y diseño de sus trajes para todos sus seguidores, por lo que se convirtieron en una de las colaboraciones más aplaudidas de Free Fire.