La confirmación de Aespa en el festival de música de “Coachella 2022″ sorprendió a los y las fans de K-pop, ya que el fandom de MY realizaba teorías para anunciar su posible aparición durante el espectáculo. Sin embargo, esto se hizo realidad luego del anuncio de la empresa de SM Entertainment.

Uno de los primeros grupos en presentarse en “Coachella” fue BLACKPINK. Además, el solista Jackson Wang hizo historia al ser el primer idol de China en participar. En tanto, el momento más inesperado de la noche fue la reunión de 2NE1 luego de seis años de estar en hiatus.

Aespa en el aeropuerto de Incheon

Las chicas de Aespa aparecieron en el Aeropuerto Internacional de Incheon durante la tarde del 20 de abril en horario de Corea del Sur. Las cuatro entraron al lugar con un nuevo look, el cual creó teorías por parte del fandom de MY, quienes mencionaron que sería para un comeback; sin embargo, se conoce que es para la presentación en “Coachella 2022″.

Karina tiene su cabello pintado de morado, similar a su avatar del universo de Kwangya, æ-KARINA. Mientras tanto, Ningning luce rubia como æ NINGNING. Además, las cuatro tienen un bolso de la marca Givenchy, del cual son embajadoras desde el 10 de febrero del 2021.

Aespa en el aeropuerto de Incheon en Corea del Sur. Fot: OSEN.

Aespa en “Coachella 2022″

El girlgroup de Aespa es considerado el primer grupo en ser invitado al escenario principal de “Coachella 2022″. Por el momento, la página del evento ha compartido una imagen que menciona que la girlgroup es parte de la alineación de 88rising, el mismo que llevó a Jackson Wang y CL.

Hasta ahora, no se ha confirmado el horario en que ellas se presentarán, solo se conoce que será el 23 de abril (ET) . No obstante, es posible que sea a la misma hora del día de los cantantes de 88rising del 16 de abril.