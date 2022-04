Como si fuese un teaser de comeback, Nayeon sorprendió al fandom cuando el reloj marcó la medianoche del 20 de abril. La integrante de TWICE publicó un set de fotos en Instagram y reveló su cambio de look: el cabello de Nayeon es rubio por primera vez en sus siete años de carrera.

La vocalista surcoreana de 26 años mostró su nuevo tono de cabello en seis selfies de @Twicetagram. Añadió la leyenda “La primavera ha llegado” y agregó algunos emojis.

Nayeon, integrante de la vocal line de TWICE. Foto: Instagram

Nayeon, integrante de la vocal line de TWICE. Foto: Instagram

Nayeon, integrante de la vocal line de TWICE. Foto: Instagram

Nayeon, integrante de la vocal line de TWICE. Foto: Instagram

Desde su debut, Nayeon había preferido mantener su cabello en tonos oscuros o castaños; aunque también probó el rojo y algunos highlights rosa. Por ese motivo, los fans quedaron sorprendidos y emocionados al verla con una imagen distinta.

Este cambio en Nayeon abre la esperanza de ONCE para un próximo comeback de TWICE. El fandom cree que ella no habría modificado drásticamente su cabello si no fuese por algún motivo especial.

El fandom ONCE de la girlband TWICE reacciona al cambio de Nayeon. Foto: Twitter

Otras compañeras también parecen alistarse con una actualización en su imagen. “Momo con highlights plateados, Jeongyeon con el cabello rubio y verde, Nayeon rubia ceniza y Sana pregunta qué color debería probar. ¡Viene el comeback!”, resaltó un usuario.

Vale detallar que en el mundo del k-pop, los cambios de look suelen ser pistas de que pronto habrá proyecto nuevo.

El fandom ONCE de la girlband TWICE reacciona al cambio de Nayeon. Foto: Twitter

Según un reporte de JYPE publicado el 11 de abril con proyecciones de actividad corporativa, TWICE podría tener un comeback en mayo. Sin embargo, la agencia surcoreana no ha lanzado ningún anuncio oficial todavía y el calendario mencionado solo da estimaciones.