K-pop: hits legendarios de la segunda generación que no pueden faltar en tu playlist

La segunda generación del k-pop es la época dorada del género musical. Desarrollada entre los años 2002 y 2011, aproximadamente, tiene entre sus famosos exponentes a SUPER JUNIOR, SNSD, TVXQ, SS501, BIGBANG, Rain, KARA, 2NE1, 2PM, Wonder Girls, SHINee, y otros grupos y solistas que impulsaron el Hallyu a un nuevo nivel y definieron el modelo de lo que hoy conocemos como el pop moderno de Corea del Sur y los ídolos.

A propósito del regreso de BIGBANG tras cuatro años de pausa y la reunión sorpresa de 2NE1 en “Coachella 2022″, recordamos un hit legendario por artista de esta etapa, también conocida como la ‘old school’, que no pueden faltar en la playlist de ningún k-poper, sea newbie o de amplia experiencia en este fascinante ámbito del entretenimiento coreano.

“Step” de KARA

Su corta etapa de promoción no le impidió ser un éxito en las listas de Corea del Sur que bien podría sintetizar, por su música, letra, MV y coreografía, lo que era el k-pop en el 2011, año en que fue lanzada esta canción de KARA.

“Again & again” de 2PM

Cuando 2PM eran siete, y tenían como líder a Jay Park, el grupo lanzó “Again & again”, su primer gran hit en las listas y programas musicales en Corea del Sur.

“Roly poly” de T-ARA

El grupo coreano que reinaba en China. Aunque su éxito fue mermado por acusaciones de bullying desmentidas muchos años después, T-ARA pasará a la posteridad como una de las girlbands que convirtió en hit casi todos los titles que lanzó. “Roly poly” es solo uno de estos.

“Love like this” de SS501

Uno de los últimos éxitos y títulos promocionales que SS501 presentó a los fans antes de dejar DSP Media en 2010 y entrar en hiatus indefinido hasta la fecha.

“I’am the best” de 2NE1

Si 2NE1 fue el grupo que marcó un antes y después en el k-pop femenino, “I’am the best” fue la canción que significó una nueva era para esta girlband. Considerada como el tema más importante del entonces cuarteto de YG, hizo retumbar a “Coachella 2022″ en un poderoso performance sorpresa, a la vez reencuentro, de CL, Minzy, Dara y Bom.

“Ma man ha ni” de U-KISS

La iconicidad de esta canción, lanzada en 2011, quedó más que demostrada cuando un clip del líder Soohyun, interpretándola con pasión, hizo que se viralizara en Corea del Sur a mediados de 2020 y permitió al grupo disfrutar de una renovada popularidad.

“In to the new world” de SNSD

SNSD es el grupo femenino referente para las jóvenes generaciones e “In to the new world”, un canto de bienvenida a los sueños que más de un grupo de la tercera generación ha bailado en público.

“Ring ding dong” de SHINee

“Ring ding dong” es una de las canciones que autoridades de Corea del Sur recomiendan a los estudiantes universitarios no escuchar en época de exámenes debido a ser extremadamente pegadiza e imposible de olvidar.

“Fiction” de B2ST (hoy HIGHLIGHT)

Para muchos puede ser la mejor canción del 2011 y para otros no; lo que sí es una certeza de “Fiction” es que fue el tema que permitió a B2ST elevarse como competencia de las boyband de la BIG3 en términos de popularidad y ventas.

“Mirotic” de TVXQ

Aunque muchos fans no lo sepan, este 2022 “Mirotic” celebra el aniversario 14 de su lanzamiento. Censurada por algunas estaciones debido a su letra, es también una de las últimas piezas icónicas que el grupo presentó antes de pasar de ser un quinteto a un dúo integrando solo por el líder Yunho y el maknae Changmin.

“Haru haru” de BIGBANG

“Lies” fue el primer hit de BIGBANG, y “Fantastic baby”, probablemente el más conocido; sin embargo, en esta ocasión escogemos “Haru haru”, tema principal del álbum “Stand up” con el que regresaron a la escena tras una pausa y marcaron numerosos récords personales. Entre estos figuran haber vendido 100.000 copias del disco en el estreno.

“Danger” de f(x)

Las princesas del k-pop tuvieron en “Danger”, del 2011, su primer gran hit en Corea del Sur. Solo por mencionar uno de sus logros, la canción les consiguió su primer win en shows musicales y, posteriormente, otras siete preseas más de estos formatos de programas.

“Rainism” de Rain

No puede faltar en esta lista de éxitos de la segunda generación “Rainism” de Rain el rey del k-pop e idol de idols como Shownu, líder de MONSTA X.

“Nobody” de Wonder Girls

El primer grupo coreano que apuntó al mercado de Estados Unidos, y con éxito, fue Wonder Girls de JYP. Aquí, el tema de WG cuya versión en inglés se convirtió en la primera canción del k-pop en entrar a Billboard Hot 100.

“Sorry, sorry” de SUPER JUNIOR

Imposible no mencionar a una de las primeras canciones del k-pop que sonaron entre público que no necesariamente era fan del género. “Sorry, sorry” es también el éxito comercial más grande de SUPER JUNIOR, uno de los pocos grupos de la segunda generación del k-pop que ha logrado mantenerse vigente en el rubro ininterrumpidamente desde su debut en 2005.