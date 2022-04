La versión k-drama de “Jane the virgin” llega a las pantallas en mayo. Tras superar problemas en la programación, “Woori the virgin”, remake coreano de popular serie estadounidense (esta última, a su vez, basada en una telenovela venezolana) confirmó recientemente fecha de estreno por SBS y reveló su primer tráiler.

Este es uno de los proyectos más esperados de la nueva temporada; cuenta la historia de una mujer que quedó embarazada aunque nunca ha tenido relaciones coitales.

La reunión de Im Soo Hyang y Sung Hoon como pareja en la pantalla (después de 11 años) aumentan las expectativas por el lanzamiento de este proyecto.

Im Soo Hyang y Sung Hoon fueron pareja en "New tales of gisaeng" (2011), drama debut de ambos. Foto: SBS

De qué trata “Woori the virgin”

El drama sigue a la asistente de guionista Oh Woo Ri (Im Soo Hyan de “My ID is Gangam Beauty). Ella quiere llegar al matrimonio sin haber tenido relaciones sexuales y así le expresa su deseo al detective Lee Gan Jae, su novio.

Im Soo Hyang es Woori en "Woori the virgin". Foto: SBS

Un día acude a su visita regular al ginecólogo, pero queda embarazada por proceso de inseminación artificial debido a un error.

¿Quién es el padre del hijo de Woori? Esta persona resulta ser Raphael (Sung Hoon, de “Love, marriage and divorce”), un guapo CEO de una empresa de cosméticos. Aunque aparenta ser frío, en realidad es un romántico que busca a su verdadero amor, ya que no funciona su matrimonio con Lee Ma Ri, una mujer que se acercó a él por interés material.

Sung Hoon es Raphael en "Woori the virgin". Foto: SBS

Fecha y horario de “Woori the virgin”

“Woori the virgin”, antes conocida como “From today we are”, llega a las pantallas el 9 de mayo del 2022, a las 10.00 (KST). Todos los lunes y martes desde esa fecha lanzará un episodio hasta completar los 14.

¿“Woori the virgin” estará en Netflix?

La serie será emitida en Corea del Sur por la señal de SBS. No hay plataforma online internacional que haya confirmado su transmisión, por el momento. Sin embargo, fans esperan que sea agregada al catálogo de Netflix, debido a que la versión estadounidense “Jane the virgin” se encuentra disponible en el servicio de streaming.