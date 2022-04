Durante los conciertos de “Coachella 2022″ del día 16 de abril, se presentaron los y las artistas de la compañía 88rising. Algunos de los representantes que asistieron a los espectáculos fueron Jackson Wang, Niki, entre otros. A pesar de ello, la presentación que impactó a los y las fans del K-pop fue el de la cantante CL, quien apareció con sus compañeras de 2NE1.

La agrupación de la segunda generación, 2NE1, no se juntaba en un escenario desde hace 6 años y esta fue la oportunidad para verlas reunidas una vez más con la canción que las lanzó a la fama, “I am the best” . Durante el show, las chicas se lucieron con el icónico baile. Además, usuarios en redes sociales empezaron a comentar sobre el nuevo peinado de Dara y el momento en que perdió su zapato.

El zapato de Dara de 2NE1

Uno de los momentos más virales del espectáculo de 2NE1 en “Coachella 2022″ fue cuando Dara apareció con su icónico look, ya que no lucía este estilo desde las promociones de la canción “I am the best” del 2011 y volvió a tener su peinado para la reaparición de la agrupación. A pesar de que la cantante confesó que no lo volvió a usar porque un grupo se burló de ella , los y las fans se sorprendieron que ella luciera tan cómoda cantando con el look extravagante.

Fan de 2NE1 opina sobre Dara en "Coachella 2022". Foto: captura Twitter.

Asimismo, Dara perdió su zapato durante el espectáculo, por lo que el fandom de Blackjack empezó a decir que lo dio todo en el escenario. Asimismo, una usuario comentó que ella fue profesional al no detener la performance y continuar bailando descalza.

Fan de 2NE1 opina sobre Dara en "Coachella 2022". Foto: captura Twitter.

¿Qué pasó con el zapato de Dara de 2NE1?

A través de su cuenta personal de Twitter, Dara confesó que su zapato estaba en el escenario de “Coachella 2022″ durante las demás presentaciones que siguieron al de 2NE1. Una usuaria en los comentarios mencionó que encontró el par detrás de las cantantes cuando se estaban retirando.

Fan de 2NE1 encuentra el zapato Dara en "Coachella 2022". Foto: captura Twitter.

Posteriormente, la artista pidió que ya no se preocuparan porque encontró su zapato . De igual manera, Park indicó que sus calzados volaron varias veces durante los ensayos.