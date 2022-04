Seis de los siete miembros de BTS viajan a casa tras pasar casi un mes en los Estados Unidos. Namjoon no los acompaña esta vez. Los Bangtan Boys culminaron sus conciertos Permission to dance on stage Las Vegas y retomarán las preparaciones del comeback que se realizará en junio.

El 17 de abril, V y J-Hope se despidieron de Las Vegas (o Borahaegas) a través de sus redes sociales. Hobi dijo adiós con una foto del concierto, mientras Taehyung mostró tres capturas donde posa junto al avión.

Post de V sobre el vuelo de regreso de BTS. Foto: Instagram

En la última toma, V bromeó como si el piloto lo apurara para que suba. “Me daré prisa y entraré”, escribió en la instastory.

Post de V sobre el vuelo de regreso de BTS. Foto: Instagram

Post de V sobre el vuelo de regreso de BTS. Foto: Instagram

¿Por qué Namjoon no viajó con BTS?

El medio coreano Sports Trend confirmó que seis integrantes de BTS partieron el domingo 17 (hora California) y llegarían a Corea del Sur en la madrugada del martes 19 (KST). Se precisó que Namjoon no ha viajado todavía.

El artículo detalla que RM aún tiene actividades pendientes en los Estados Unidos y por ello se queda un tiempo más en el extranjero.

Namjoon de BTS transmitió en VLive tras el concierto "PTD on stage en Las Vegas". Foto: captura VLive

ARMY sospecha que el líder de BTS podría estar coordinando detalles de su propio mixtape. En una transmisión por VLive del 9 de abril Namjoon indicó que estaba trabajando para lanzar RM3 y que “ha invitado a personas interesantes e inesperadas” para su mixtape.

¿Qué hizo BTS en Las Vegas?

Los Bangtan Boys visitaron Estados Unidos desde el 28 de marzo y cumplieron con éxito varias actividades musicales. Su itinerario incluía la ceremonia de los Grammy Awards y la performance de “Butter”, que se concretó con éxito a pesar de los difíciles momentos en la preparación.

RM dijo en uno de los conciertos que la razón principal de su estancia eran los shows donde se reecontrarían con ARMY. Durante cuatro días (dos fines de semana), el Estadio Allegiant se pintó de púrpura y naranja por Permission to dance on stage.

Los días de semana que no tenían evento, los miembros de BTS fueron vistos en diferentes actividades. Algunos aprovecharon para asistir a conciertos de otros artistas o hacer turismo.

J-Hope de BTS fue visto bailando en el show de Lady Gaga. Foto: composición Instagram/Twitter

Por otro lado, como el equipo de producción audiovisual LUMPENS también llegó a Las Vegas, el fandom sospecha que BTS pudo haber filmado su siguiente video musical en esta ciudad.