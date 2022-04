BTS brindó cuatro fechas de conciertos en Las Vegas, titulados “Permission to dance on stage”, en el Estadio Allegiant, luego del épico regreso a los shows presenciales en Los Ángeles y Seúl. Entérate aquí más del nuevo récord que los siete idols de Corea del Sur alcanzaron con la cantidad de personas que pudo ver “PTD on stage”.

BTS: ¿cuántas personas asistieron a los conciertos en Las Vegas?

El 18 de abril, el sello discográfico de BTS, BIGHIT, dio a conocer que aproximadamente 200.000 personas en total asistieron de manera presencial a las cuatro fechas de shows en el Estadio Allegiant, mientras que un total de 22.000 fans se reunieron en el MGM Grand Garden Arena para ver todos los shows en vivo en el formato Live Play en los cines.

Recinto donde se transmitió el concierto en vivo de BTS en Las Vegas, "PTD on stage", como parte del formato Live Play. Foto: difusión

Por su parte, el día 4 del concierto de BTS en Las Vegas fue la única fecha que presentó el formato online para ARMY que no pudo asistir a Las Vegas; sin embargo, solo bastó un único día para que más de 402.000 fans del septeto k-pop se dieran cita desde 182 países y regiones a nivel global mediante la plataforma de Weverse Concerts.

De esta manera, según BIGHIT, la cifra total de fans que vieron los conciertos “Permission to dance on stage en Las Vegas” de BTS es 624.000 personas alrededor del mundo.

BTS: récord en el Estadio Allegiant

Debido a las cuatro fechas de conciertos presenciales en el Estadio Allegiant de Las Vegas, BIGHIT manifestó que BTS rompió un nuevo récord al ser el único artista musical en brindar cuatro días de shows en vivo de manera continua y que obtuvo más de 200.000 asistentes por concierto.

BTS regresó a Estados Unidos para presentar los conciertos “PTD on stage”, formato de shows presenciales con público incluido, los días 8, 9, 15 y 16 de abril, tras la pandemia por la COVID-19 y ahora sus integrantes se encuentran en Corea del Sur para trabajar en un nuevo álbum.