El 16 de abril, la compañía de 88rising anunció que sus artistas estarían presentes en el “Coachella 2022″, incluyendo a CL y al cantante Jackson Wang, exintegrante de GOT7. Ante ello, fans del K-pop estuvieron orgullosos de sus idols, ya que serían los primeros solistas coreanos que se presentarían en el festival de música, luego del grupo de BLACKPINK. Sin embargo, nadie esperó la entrada de 2NE1.

El primer día de “Coachella 2022″ inició el 15 de abril con artistas reconocidos como Harry Styles, entre otros. Mientras tanto, la segunda fecha estuvo Karol G, Billie Eilish, etc. Entre la lista de invitados, estaba 88rising, que se presentó a las 6.50 p. m. en horario de California.

¿Cómo apareció 2NE1?

La cantante CL apareció en “Coachella 2022″ y tocó algunos temas como “Spicy” y “Hello Bitch*s”. En este último, el escenario se cubrió de humo blanco y las bailarinas desaparecieron para que las cuatro integrantes de 2NE1 salieran. Entre ellas Park Bom, Dara y Minzy .

El grupo cantó uno de sus más grandes éxitos “I AM THE BEST” del 2011, cuando las chicas aún se encontraban en la agencia de YG Entertainment como agrupación. Este tema obtuvo premios como la Mejor canción del año en los Mnet Asian Music Award (MAMA 2011).

Reacción de fans de 2NE1

Ante la inesperada presentación de 2NE1 en “Coachela 2020″, el fandom de Blackjack que se encontraba en el festival de manera presencial, se sorprendieron al ver a la agrupación reunida después de 6 años . De igual manera, los y las fans empezaron a hacer tendencia en Twitter a la grilgroup.

¿Cuándo fue la última performance de 2NE1?