La última fecha del concierto de “Permission to dance on stage en Las Vegas” de BTS finalizó el 16 de abril del 2022 con un increíble espectáculo para ARMY, al igual que el anuncio del comeback que será dentro de unos meses. A pesar de ello, Bangtan no siempre tuvo la audiencia de ahora o los anuncios de entradas agotadas como las fechas de Estados Unidos.

BTS debutó con la empresa BIGHIT Entertainment, ahora HYBE Labels, en el 2013 con “No more dream”. La compañía era menor a otras como SM Entertainment, YG Entertainment o JYP Entertainment, conocidas como la BIG3. Los chicos hicieron lo imposible para aumentar su número de fans para que fueran a los primeros conciertos.

BTS en Los Ángeles 2014

El 23 de julio del 2014, Billboard anunció que BTS daría un concierto gratuito en Los Ángeles el 14 de julio del mismo año. En uno de los capítulos de American Hustle Life, los integrantes fueron a Estados Unidos para estudiar sobre el hip hop, esto los ayudaría con la composición de su nuevo álbum. Uno de los retos era repartir volantes a los y las transeúntes que pasaban por el Hollywood Boulevard .

En el programa se ve a los chicos entregando folletos de invitación. “Por favor, ven a nuestro concierto” y “Es gratis” son algunas frases que le maknae de la agrupación, Jungkook, dice a las personas. Finalmente, 250 personas fueron a “Show & Prove Concert” en el local de Troubadour en West Hollywood.

Primer concierto de BTS

BTS estrenó el álbum de “SKOOL LUV AFFAIR” el 12 de febrero del 2014 con el tema principal de “Boy in luv”. Tras finalizar las promociones, Bangtan dio su primer concierto con evento que los reuniría con sus fans en “BTS 1st Fan Meeting: Muster” del 29 de mayo del mismo año . Este se dio en el Olympic Hall de Corea del Sur y asistieron 3.000 espectadores. Cantaron 10 canciones de su primer y segundo mini álbum.

“BTS Live Trilogy Episode II: The Red Bullet”

El primer tour de BTS fue “BTS Live Trilogy Episode II: The Red Bullet” en el recinto de AX-Korea en Seúl, Corea del Sur el 17 de octubre del 2014. Algunos países de América Latina tuvieron la oportunidad de verlos como México, Brasil y Chile .

“BTS’s First Japan Tour-Wake Up: Open Your Eyes”

BTS ha realizado álbumes en japonés desde su debut, ya que tienen fans de Japón. Los integrantes recorrieron las ciudades de Tokio, Osaka, Nagoya y Fukuoka desde el 10 al 19 de febrero del 2015. Cantaron un total de 26 canciones como “No more dream”, “Attack on Bangtan”, “NO”, entre otros.

“BTS Live The Most Beautiful Moment in Life On Stage”

Al finalizar la trilogía HYYH o “The most beautiful moment”, BTS continuó con el concierto del mismo nombre, teniendo como primera fecha en el Olympic Handball Gymnasium de Seúl el 27 de noviembre del 2015 . Fueron a Japón, Taiwán, China, Filipinas, Macau y Tailandia. El setlist incluye temas de años anteriores y finalizó el 14 de agosto del 2016 en Japón.

“BTS Live Trilogy Episode III: The Wings Tour”

Uno de los tours más recordados por ARMY es “BTS Live Trilogy Episode III: The Wings Tour”, empezando con las primeras entradas agotadas en Estados Unidos en cuestión de minutos, al igual que sucedió en Chile. Esta gira cuenta con DVD y Blu-ray de la primera y la última fecha llamada “The final”. Además, existe un libro que explicar el concepto del nombre, VCR y las canciones del álbum “WINGS”.

“BTS World Tour: Love Yourself”

La boyband había establecido el éxito global luego de estrenar “DNA” y su aparición en los premios Billboard del 2018. Este concierto contó con la extensión de “Speak yourself” y se presentaron en uno de los estadios más importantes de Inglaterra, Wembley Stadium. BTS solo vino a un país de América del Sur, Brasil, y contó con dos fechas únicas.

A inicios del 2019, se estrenó el concierto grabado de “Love yourself” de Corea del Sur en los cines de todo el mundo, incluyendo Perú.

“BTS Map of the Soul Tour”

Esta gira fue anunciada el 22 de enero del 2020, cuando el grupo estaba promocionando el álbum de “Map of the soul: 7″. Iba a empezar el 11 de abril en el Estadio Olímpico de Seúl. No obstante, fue cancelado por la expansión de la COVID-19, con las demás fechas para Estados Unidos, Canadá, Alemania, España, Reino Unido, Japón y Países Bajos.

“Permission to Dance on Stage”

BTS anunció su regreso a los escenarios con los conciertos de “Permission to dance on stage”, teniendo como primera fecha el 27 de noviembre del 2021 en SoFi Stadium de Los Ángeles. Además, Bangtan llevó este espectáculo a Corea del Sur y Las Vegas. Por ahora, no se ha confirmado más fechas de este show.