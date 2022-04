Durante la conferencia de prensa “Permission to dance on stage” del segundo día, BTS brindó detalles de sus próximos proyectos, tanto como solistas por parte de Namjoon y Yoongi, así como en grupo. Por ello, el fandom de ARMY pensó que dentro de unos meses sería el comeback de Bangtan.

De igual manera, los y las fans de BTS indicaron que la agrupación ya se encontraba grabando el MV en Las Vegas, ya que Choi Yong Seok, director de los videos de la boyband, estaba en dicha ciudad.

¿Cómo anunciaron el comeback de BTS?

Después de la última canción durante el concierto de “Permission to dance on stage”, los integrantes se retiraron del escenario; sin embargo, las luces se apagaron y no salió el mensaje de agradecimiento que siempre aparecía luego de finalizar el espectáculo. Ante ello, se mostró otro video que generó dudas a ARMY, ya que este decía “We are bulletproof” y la fecha del comeback.

Anuncio en concierto "PTD on stage" de BTS. Foto: captura Twitter.

¿Cuándo es el comeback de BTS?

Según el video que presentaron tras el concierto de Las Vegas, el comeback sería el 10 de junio del 2022 . Unos días antes del noveno aniversario del debut, 13 de junio del 2013, con la canción de “No more dreams”. Probablemente, sería un MV especial de BTS para ARMY.

Fecha de comeback de BTS. Foto: captura Twitter.

¿Qué se ve en el video de BTS?

Lo que impactó a ARMY fue que en el video aparecen escenas de sus videoclips antiguos , desde su debut hasta “Butter”, y con la frase: “We are bulletproof”. Este último tiene distintas versionas como la parte 1 y 2.

Algunas escenas de MV son: