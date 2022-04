BLACKPINK: ¿Jennie asistió a Coachella 2022?

El espectáculo de Coachella 2022 reunió a artistas del K-pop como Jackson Wang y con la increíble reaparición del grupo de la segunda generación de 2NE1 con la cantante CL. Además, en este evento siempre asisten importantes figuras de la música y actuación como Olivia Wilde que fue a ver Harry Styles y otros. Sin embargo, el fandom de BLINK mencionó que ha visto a Jennie de BLACKPINK en las primeras dos fechas.

BLACKPINK se presentó en el festival de música Coachella 2019 en Indio, California. Este fue el primer grupo femenino de K-pop en este evento y cantaron 13 canciones como “Kill this love”, “Don’t Know What to Do”, “Playing with fire”, entre otros. Ante ello, Jennie y Lisa estuvieron en el público el mismo año para disfrutar de varias presentaciones.

Jennie en Coachella

Jennie estuvo en el aeropuerto de Incheon rumbo a Los Ángeles el 11 de abril del 2022. Ella tenía que hacer sus actividades para las promociones con la marca de lentes Gentle Monster, con el que ha realizado una colaboración con productos diseñados por la cantante de “Solo”.

Algunos BLINKS estaban en las dos fechas de Coachella 2022. Durante el primer día, Jennie fue vista con su pelo naranja y empezaron a verla de espaldas. Según un fan que se encontraba en el primer día del concierto, la artista estuvo con mascarilla en todo el festival y vio el número de Peaches hasta el de Daniel Caesar y luego se retiró con Chahee, una de sus amigas. Además, se reencontró con Jaden Smith, el hijo de Willy Smith. Los dos se conocieron en el 2019.

Jennie de BLACKPINK en el primer día de "Coachella 2022". Foto: Twitter.