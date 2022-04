Coachella 2022 trajo de regreso a 2NE1, grupo leyenda en la historia del pop coreano. El cuarteto que se disolvió en 2016 causó furor con su reencuentro y performance en el importante festival de música. El 17 de abril, T.O.P de BIGBANG hizo una publicación para felicitar a sus excompañeras de agencia; sin embargo, ese post despertó críticas de los fans de BLACKPINK.

Cabe recordar que BLACKPINK fue la primera girlband de Kpop invitada a presentarse en el escenario principal de Coachella en 2019. Ahora, con sus colegas de 2NE1, son los únicos grupos surcoreanos que han realizado una performance ahí.

Bom, Minzy, CL y Dara de 2NE1 en Coachella 2022. Foto: Twitter/CL

¿Qué pasó con T.O.P y BLACKPINK?

2NE1 nació en 2009 en la agencia YG Entertainment. Sus ‘sunbaes’ en la compañía eran BIGBANG; por ello no fue extraño que uno de los integrantes del grupo masculino saludara el reencuentro de CL, Minzy, Dara y Bom.

Sin embargo, T.O.P. (Choi Seunghyun) censuró el nombre de BLACKPINK que aparecía en la publicación original de Pop Crave. En el texto se resaltaba el logro de ambos cuartetos femeninos.

Al igual que 2NE1 y BIGBANG, BLACKPINK también fue formada por YG Entertainment. La polémica instastory fue eliminada por su autor en poco tiempo.

Instastory de T.O.P que causó polémica. Foto: captura Instagram

Post original que capturó T.O.P. Foto: Twitter

Para los seguidores de BLACKPINK, la decisión de ocultar el nombre de la girlband fue “una falta de respeto” y cuestionan con ironía la existencia de la “YG Family”. En los mensajes, argumentan que el rapero pudo haber escogido otra foto en la que solo figurase 2NE1.

La frase “FVCK YG Family” comenzó a ser tendencia en Twitter debido a la discusión y críticas.

Comentarios sobre post de T.O.P. Foto: captura Twitter

Comentarios sobre post de T.O.P. Foto: captura Twitter

En contraparte, fans de BIGBANG señalan que en la actualidad T.O.P no pertenece a YG, pues decidió no renovar contrato en abril. Del mismo modo, todas las exintegrantes de 2NE1 ya no son gestionadas por YG. “Supongo que lo eliminó para no tener problemas con la empresa”, refieren otros usuarios.

VIPs (fans de BIGBANG) recordaron que T.O.P borró del feed todas las fotos de su grupo de Kpop una vez que terminó su contrato con YG Entertainment.

Comentarios sobre post de T.O.P. Foto: captura Twitter