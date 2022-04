BTS “PTD Las Vegas”, día 3: Taehyung lució como modelo de Victoria’s Secret en desfile

El D3 de “PTD on stage” en Las Vegas tuvo entre sus highlights un impresionante desfile de Taehyung que dejó encantado al público. Así, Namjoon no dudó en comparar la actuación de V, quien convirtió el Allegiant Stadium en su propia pasarela, con uno de los desfiles de la marca Victoria’s Secret. Aquí recopilamos la singular similitud que encontró ARMY después de escuchar al líder de BTS.

Al igual que las dos citas anteriores, la tercera fecha de “Permission to dance on stage” fue celebrada con rotundo éxito en el estadio Allegiant, uno de los más caros del mundo, completamente lleno por el sold out (registrado en menos de cinco horas en preventa).

BTS, grupo ícono del pop y k-pop, interpretó conocidas canciones de su repertorio, como “Butter”, “Idol” y “Dynamite”. En la fiesta morada también sonaron temas no promocionales, como “Blue & Grey”, “Telepathy” y “Outro: wings”.

El desfile de Taehyung

Fue precisamente “Outro: wings” la performance que dio paso al desfile de Taehyung. Casi al final del número, cayó al escenario una lluvia de largos listones multicolores, y V, quien fue el más entusiasmado en esta actuación, se adornó con estos mientras recorría el escenario.

Posteriormente, Namjoon comparó a su compañero con una modelo de Victoria’s Secret. Él respondió posando y desfilando con la mejor actitud, como si de una pasarela se tratase.

ARMY pensó que la comparación era genérica y estaba relacionada con las antes llamadas ‘Ángeles de Victoria’, por los listones que en Taehyung lucían como alas.

Sin embargo, el fandom después encontró que el líder había sido bastante específico, pues el visual y vocalista barítono de Bangtan se vio muy parecido a la hermosa modelo y actriz de “Vikingos” Frida Gustavsson en su legendario desfile para 2012 “Victoria’s Secret fashion show: calendar angel”.

Taehyung en el día 3 de "PTD Las Vegas". Foto: @Taehkook9795

Taehyung en el día 3 de "PTD Las Vegas". Foto: @Taehkook9795

Frida Gustavsson en 2012 Victoria’s Secret Fashion Show: Calendar Angel. Foto: Victoria Secret

Este curioso momento del D3 suscitó la producción de numerosos videos fanmade del desfile de Taehyung, pero con música de pasarelas. Además, dejó la sorpresa de que Namjoon parece ser un conocedor del popular evento de la gigante de lencería femenina.