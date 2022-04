BTS en Las Vegas: sigue EN VIVO online el día 3 de “PTD on stage”

Live streaming, horarios, links del D3 de “PTD Las Vegas” y más. BTS presenta la penúltima fecha de su concierto presencial. ¿Qué novedades verá ARMY?

BTS logró sold out para las 4 fechas de "Permission to dance on stage" en Las Vegas. Foto: composición La República/Hybe

El día 3 de BTS “PTD Las Vegas” ha llegado. Este fin de semana, los íconos coreanos del pop regresan al Allegiant Stadium para encantar con lo mejor de su repertorio a ARMY en la tercera fecha de su concierto presencial en Estados Unidos. PUEDES VER: ¿BTS irá solo un mes al servicio militar? Conoce de qué trata la propuesta y cuándo se debatirá En Vivo: BTS presenta el día 3 de su concierto 16:00 Inicia la fila en "PTD on stage" El fandom de ARMY empezó la fila para entrar al estadio de Allegiant en Las Vegas. Aún faltan dos horas para el soundcheck de BTS antes del espectáculo principal. 15:44 ARMY se prepara para la tercera función de "PTD Seoul" En Twitter, una usuaria posteó que una ARMY de Venezuela ha realizado un cartel para la tercera fecha de "Permission to dance on stage en Las Vegas". 14:59 Fancams del soundcheck Vía la cuenta oficial de BTS en Instagram, BIGHIT ha compartido fancams de soundchecks previos antes de que comience el D3. Aquí, el focus de Jimin. 14:45 ¿A qué hora inicia el soundcheck del D3? Como en los días 1 y 2, la tercera fecha contará con prueba de sonido y esta será presenciado por público con el pase VIP respectivo. - Soundcheck en Perú, México, Ecuador y Colombia: 6.00 p. m. (15 de abril) - Soundcheck en Costa Rica y Guatemala: 5.00 p. m. (15 de abril) - Soundcheck en Chile, Bolivia y Venezuela: 7.00 p. m. (15 de abril) - Soundcheck en Argentina y Brasil: 8.00 p. m. (15 de abril) - Soundcheck en España: 1.00 a. m. (16 de abril) - Soundcheck en Corea del Sur: 8.00 a. m. (16 de abril). 14:36 ARMY cuentan las horas para el D3 de "PTD LV" Buenas tardes. Iniciamos con el seguimiento al D3 de "PTD Las Vegas". Fans van llegando al Allegiant Stadium mientras los afortunados que ganaron pase al soundcheck se alistan para ser los primeros en ver a BTS en la fecha. Sigue aquí todos los detalles del concierto. -Previa- Si en la primera y segunda noche de “Permission to dance on stage” los artistas de Corea del Sur dejaron inolvidables momentos, entre los que se encuentran el revelador gesto de Jungkook y el detalle de Taehyung a la afortunada fan que recibió de él un lighstick oficial, ¿qué veremos en el D3? Sigue aquí en vivo todos los detalles del concierto 2022 de las superestrella del k-pop. ¿Cuándo es el D3 de “PTD Las Vegas”? La noche del viernes 15 de abril será el día 3 de “PTD on stage” Las Vegas. Esta será la penúltima fecha del concierto la tercera parada “PTD” después de la serie de Los Ángeles y Seúl. Taehyung, Suga, Jin, Jungkook, Namjoon, Jimin y J-Hope en conferencia de prensa para el concierto "PTD on stage en Las Vegas". Foto: composición La República / BIGHIT PUEDES VER: J-Hope de BTS emocionado tras asistir a concierto de Lady Gaga: “Mi reina por siempre” Horarios por país para ver el D3 de “PTD” El espectáculo de los cantantes de “Butter” arranca a las 7.30 p. m., según hora de Las Vegas. Aquí, los horarios ajustados al reloj de cada país. D3 de “PTD Las Vegas” en Perú, México, Ecuador y Colombia : 9.30 p. m. (15 de abril)

: 9.30 p. m. (15 de abril) D3 de “PTD Las Vegas” en Costa Rica y Guatemala : 8.30 p. m. (15 de abril)

: 8.30 p. m. (15 de abril) D3 de “PTD Las Vegas” en Chile, Bolivia y Venezuela : 10.30 p. m. (15 de abril)

: 10.30 p. m. (15 de abril) D3 de “PTD Las Vegas” en Argentina y Brasil : 11.30 p. m. (15 de abril)

: 11.30 p. m. (15 de abril) D3 de “PTD Las Vegas” en España : 4.30 a. m. (16 de abril)

: 4.30 a. m. (16 de abril) D3 de “PTD Las Vegas” en Corea del Sur: 11.30 a. m. (16 de abril).