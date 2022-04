BTS en Las Vegas: sigue EN VIVO online el día 3 de “PTD on stage”

Live streaming, horarios, links del D3 de “PTD Las Vegas” y más. BTS presenta la penúltima fecha de su concierto presencial. ¿Qué novedades verá ARMY?

BTS logró sold out para las 4 fechas de "Permission to dance on stage" en Las Vegas. Foto: composición La República/Hybe