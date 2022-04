La empresa de Source Music fue adquirida por HYBE Labels, anteriormente llamada BIGHIT Entertainment, el 29 de julio del 2019 en Corea del Sur. Esta información fue confirmada por Bang Shi Hyuk, conocido como Bang PD por los y las fans de BTS. Sin embargo, Source Music ha realizado malas jugadas en los últimos años.

Durante la adquisición de Source Music, el grupo de Gfriend se encontraba activo con el álbum “Fever Season” el 1 de julio del 2019. Las integrantes de la agrupación decidieron no renovar el contrato con la compañía el 18 de mayo del 2021, siendo el álbum “Walpuris night” su última producción musical en grupo. No obstante, la agencia no fue ético con algunos términos para los y las fans de la girlgroup disuelta.

¿Qué sucedió con Source Music?

Antes de la disolución de Gfriend, el fandom de Buddy pagaba una membresía para obtener beneficios como mensajes o fotos exclusivas de las integrantes. La separación del grupo femenino hizo que los y las fans anularan este servicio y pidieran un reembolso. No obstante, cuando estaban realizando el proceso, el cuestionario de Google se configuró automáticamente de público a privado, haciendo que la información personal de los 22 usuarios circulara por internet .

Unos meses después, Buddy demandó a la compañía de Source Music y la Comisión de Información Personal de Corea del Sur declaró culpable a la empresa el 14 de abril del 2022, haciendo que este pague la suma de 45 millones de won (36.571 dólares) por violar las leyes de protección a los datos de sus suscriptores de la membresía.

Source Music debutará a LE SSERAFIM pronto. Foto: Source Music.

¿Qué otras marcas han sido multadas?

La empresa de Hyundai Easywell es responsable de que los usuarios iniciaran la sesión con otra cuenta, ya que se trataba de un error en los códigos. Como consecuencia, se reveló la identidad de 58 personas. De igual manera, LG Hello Vision violó la protección de la información personal.

Hyundai Easywell (2.438 dólares)

Balkari, Bungbang Market y LG HelloVision (8.937 dólares cada uno)

Min Byeong Cheol Education Group (4.875 dólares)