Llegó el feriado de Semana Santa y si estás buscando qué series ver en Netflix, los dramas coreanos son una excelente opción. Pocos episodios, historias cautivadoras, géneros diversos y calidad audiovisual, así son los k-dramas, contenido de Corea del Sur que recibió un impulso internacional notable con el boom de “El juego del calamar”.

A continuación te damos una lista de recomendaciones si hasta el momento solo has visto “Squid game” (o la megafamosa “Escalera al cielo”) y deseas explorar más doramas en Netflix.

1. “Aterrizaje de emergencia en tu corazón”

Un drama de romance que tiene ingeniosos toques de humor. Yoon Se Ri es una empresaria surcoreana que es arrastrada por un tornado mientras hacía parapente y cae en territorio norcoreano. Ahí la encuentra el capitan Ri Jeong Hyeok, quien la ayudará a escondidas para que vuelva a su país. ¿Qué pasará cuando ambos empiecen a enamorarse a pesar de ser de regiones en discordia?

Tiene 16 episodios y actúan Hyun Bin y Son Ye Jin, quienes se acaban de convertir en esposos en la vida real.

Ver “Crash landing on you” en Netflix: LINK.

2. “Extracurricular”

Si lo tuyo es el suspenso y las historias que exploran problemáticas sociales, no puedes dejar de ver “Extracurricular”. Jisoo es un estudiante modelo a los ojos de todos; sin embargo, bajo su tímida fachada, gestiona en secreto un negocio clandestino donde provee seguridad a damas de compañía. El conflicto se desata cuando su ‘crush’ descubre el negocio, la Policía comienza a rastrearlo y el peligro con los ‘clientes’ se sale de control.

Este es uno de los dramas coreanos de adolescentes más aclamados por la crítica en 2020. Tiene 10 episodios.

Ver “Extracurricular” en Netflix: LINK.

3. “Vagabond”

Un drama policial y de acción con dosis de romance. Cha Dal Geon es un actor doble de riesgo que se propone investigar un accidente de avión donde falleció su sobrino y otros 210 pasajeros. En Marruecos, él conoce a Go Hae Ri, una agente de inteligencia encubierta que podría ayudarle a destapar la corrupción que involucra a gente muy poderosa y a encontrar justicia.

La historia se narra en 16 episodios. Actúan Lee Seung Gi y Suzy.

Ver “Vagabond” en Netflix: LINK.

4. “Start up”

Este drama está ambientado en el mundo de los emprendimientos tecnológicos emergentes. Seo Dal Mi aspira a formar una start up, aunque tuvo que dejar la universidad para ayudar a su abuela. Por otro lado, Nam Do San es un programador genio que no tiene mucha suerte como administrador de su propio negocio. Ambos coinciden en Sandbox, una incubadora de start ups, pero hay un elemento en el pasado que los vincula.

Cuando era niña, Seo Dal Mi recibía cartas de alguien que firmaba como Nam Do San. Ahora, con 25 años, ella busca reencontrarse con ese primer amor.

Ver “Start up” en Netflix: LINK.

5. “Itaewon class”

Fue una de las producciones más aplaudidas del 2020. “Itaewon class” acompaña a Park Sae Roy en su inspiradora jornada para cumplir una meta: ser el dueño del mejor restobar en el barrio turístico de Itaewon. Esta es parte de su venganza contra una familia adinerada que maltrató a su padre. Park no la tiene fácil, ya que, además de su procedencia humilde, no terminó la secundaria y fue llevado a prision injustamente.

Ante su deseo de superación, unirá fuerzas con otros jóvenes ‘indaptados’ para sacar adelante su negocio y enfrentar los obstáculos que le colocan sus rivales.