BTS se encuentra en Las Vegas para llevar a cabo los conciertos presenciales “Permission to dance on stage” y aunque los siete integrantes pasan su tiempo libre en atractivos turísticos como la fuente de Bellagio y Cirque du Soleil, no dejan de brindar contenido exclusivo para sus seguidores. En esta ocasión, ARMY podrá disfrutar de las famosas mascotas virtuales Tamagotchi inspiradas en Tiny Tan. Conoce aquí todo sobre la preorden oficial.

BTS: Tamagotchi de Tiny Tan

Bandai America publicó en su sitio web la preorden oficial de Tamagotchi de BTS. El icónico juego de mascotas virtuales presenta a los siete personajes de Tiny Tan para que ARMY pueda cuidar, alimentar y jugar con el Bangtan boy de su preferencia.

Imagen promocional de Tamagotchi de BTS. Foto: Bandai

El tamagotchi de BTS se encontrará disponible en colores morados y rojos, mientras que una de sus llamativas cualidades es que Tiny Tan en el formato de Bandai podrá bailar “Dynamite”.

Imagen promocional de Tamagotchi de BTS. Foto: Bandai

Imagen promocional de Tamagotchi de BTS. Foto: Bandai

¿Cuándo serán lanzados los Tamagotchi de BTS?

La colaboración de BIGHIT y Bandai para presentar Tamagotchi de BTS será lanzado de manera oficial en octubre de 2022 . Sin embargo, la preorden ya se encuentra disponible para ARMY.

Preorden de Tamagotchi de BTS: Del 6 de abril hasta el 26 de septiembre del 2022 a las 6.00 p.m. (EDT)

Lanzamiento de Tamagotchi de BTS: Octubre del 2022

Por si fuera poco, ARMY también podrá adquirir un accesorio de Tiny Tan que abraza al clásico Tamagotchi en el mismo periodo de preorden; sin embargo, su lanzamiento ha sido programado para enero del 2023 .

Imagen promocional de accesorios para Tamagotchis de BTS

BTS, Tamagotchi: precio oficial

Los Tamagotchi inspirados en BTS estarán disponibles a 19.99 dólares , mientras que el accesorio personalizado de cada integrante costará 44.99 dólares , según indicó el sitio web de Bandai.

Precio de Tamagotchi de BTS. Foto: Bandai

Precio de accesorio para Tamagotchi de BTS. Foto: Bandai

BTS en Las Vegas

El septeto k-pop de Corea del Sur brindará la tercera y cuarta fecha del concierto “PTD on stage” el 15 y 16 de abril en Las Vegas. BTS se consolidó como uno de los grupos coreanos más populares del momento al hacer sold out en los cuatro shows que BIGHIT programó en el Estadio Allegiant.