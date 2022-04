Los conciertos presenciales de BTS en Las Vegas son los eventos más esperados del fin de semana, ya que ARMY de varios países viajó a la ciudad estadounidense para no perderse una nueva edición de “PTD on stage”. A tan solo un día de la tercera fecha, los fans hicieron largas colas en el Estadio Allegiant para adquirir merchandise oficial de Bangtan.

El 14 de abril, fotografías del Estadio Allegiant se viralizaron en redes debido a que fans de BTS se acercaron a tempranas horas de la madrugada al recinto que albergará a los siete cantantes de Corea del Sur.

ARMY hizo largas colas desde la madrugada para adquirir merchandise de BTS para el concierto "PTD on stage en Las Vegas". Foto: Twitter / @ptdfreebies

Conforme transcurrieron las horas, más ARMY se sumó a las colas para tener la posibilidad de comprar merchandise de BTS. Así lo registró una seguidora la fila en el Estadio Allegiant a las 9.00 a. m. (hora en Las Vegas).

Los productos oficiales de BTS en los stands en el Estadio Allegiant varían desde el popular ARMY Bomb (lightstick o vara de luz de los idols) hasta sábanas, camisetas, bufandas y discos. Cada uno de ellos contó con un stock diario y, tras cinco minutos de que iniciara la venta, uno de los primeros productos que hizo sold out fue la sábana con temática de “PTD on stage”.

Sábanas de BTS como merchandise oficial del concierto "PTD on stage en Las Vegas". Foto: Twitter @ResetStandby

Aunque algunos seguidores de BTS no pudieron adquirir su merchandise preferida, no perdieron la esperanza de poder obtener los productos el mismo día de la tercera fecha del concierto “PTD on stage” de Bangtan.

BTS: “PTD on stage en Las Vegas”