El Black day es lo opuesto al Día de San Valentín del 14 de febrero. Tradicionalmente, en esta fecha, las parejas pasan el día juntos, mientras que otros toman la iniciativa de empezar una relación. Igualmente, los idols dedican tiernos mensajes a sus fans a través de las redes sociales. Sin embargo, cuando alguien está soltero o soltera, no reciben regalos en dicha fecha.

Ante ello, se creó una fecha especial para las personas que no tienen novio o novia. No obstante, la celebración del amor en Corea del Sur no es como se conoce en Perú y otros países de occidente.

Muestras de amor en Corea del Sur

Aparte del San Valentín, el país asiático festeja el White day o Día Blanco , el cual es cada 14 de marzo. Mientras que en la primera festividad las chicas son quienes regalan un chocolate al chico, en el otro es al revés, normalmente son dulces del color blanco. Esto es una muestra de agradecimiento por parte de los novios para sus parejas. Igualmente, ambos tienen un origen comercial.

En el Día de San Valentín, las mujeres dan regalos a los hombres. Foto: CNN.

El origen del Día Negro

Las dos celebraciones tocan el 14 de cada mes, febrero y marzo. Por ello, el Gobierno de Corea del Sur decidió aumentar una fecha más para seguir festejando, colocando al Día Negro como fecha principal el 14 de abril. Esto aumentaría las ganancias de los locales de comida típica surcoreana, al igual que otros eventos y concursos.

¿Cómo se celebra el Día Negro?

Las personas solteras se organizan en citas con amigos para salir a cantar al karaoke . Tal como el nombre del día, la mayoría se viste de negro. Además, van a comer jjajangmyeon, un plato de fideos bañados en frijol dulce de color negro. Mayormente, los hombres salen entre ellos y lo mismo sucede con las mujeres y hablan sobre la falta de relaciones y los chocolates de San Valentín y el Día Blanco.

Los y las coreanas comen jjajangmyeon cada 14 de abril. Foto: Twitter.

¿En Perú se celebra el Día Negro?

No es común esta festividad en Perú, ya que es una tradición en Corea del Sur. No obstante, hay restaurantes coreanos que ofrecen descuentos al platillo de jjajangmyeon, siendo unos de los preparados que rompe ventas en su país de origen.