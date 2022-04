El “Black day” se celebra cada 14 de abril en Corea del Sur y es una de las fechas más importantes para las personas que no tienen pareja. A comparación del Día de San Valentín y el Día Blanco, esta es una fecha que se puede celebrar entre amigos. A propósito de ello, descubre en esta lista que mostraremos quiénes son los idols más queridos por las fans del K-pop.

Choi Minho (Shinee)

El actor y cantante Choi Minho nació el 9 de diciembre de 1991. Debutó con el grupo de Shinee el 25 de mayo del 2008 con la canción “Replay” en el programa de “Inkigayo”. Es embajador de la Federación de Fútbol Profesional de Corea del Sur desde julio del 2021. Además, ha participado en campañas de Unicef como #IMAGINE. Estuvo al lado de la ex primera dama Melania Trump durante los eventos para los Juegos Olímpicos del 2018.

Hyunjin (Stray Kids)

Hwang Hyun Jin, conocido como Hyunjin, es un cantante de 22 años que nació en Seúl, Corea del Sur. Fue el artista del mes del canal de YouTube STUDIO CHOOM, en donde bailó un cover de “Motley Crew” de Post Malone. Cuando era pequeño, vivió en Las Vegas por unos años y se llamó Sam. Quedó en el puesto 36 de la lista “The 100 most handsome faces of 2020″ de TC Candler.

Kihyun (Monsta X)

Uno de los vocalistas de Monsta X, quien ha debutado como solista con el single de “VOYAGER” del 15 de marzo del 2022. Asimismo, ha actuado en el K-drama “High-end Crush” en el 2015. De igual manera, donó más de 10 millones de won a “Good Neighbors”, una asociación que ayuda a la higiene personal de las niñas más pobres del país.

Jungkook (BTS)

El maknae de BTS Jungkook tiene más de 37 millones de seguidoras en su cuenta personal de Instagram. Sus aficiones son tomar fotos, jugar videojuegos y, sobre todo, pintar. Esto último lo demostró con una de las pinturas que usaron para el concepto del álbum de “WINGS” del 2016. Fue el primer lugar de “The 100 Most Handsome Faces of 2019″ y su primera aparición fue en la lista del 2017 con el puesto 13.

Jackson Wang

El exintegrante de GOT7 Jackson Wang ha destacado como solista con su agencia Team WANG de China. Su primera canción en solitario fue con “Go Fridge Theme Song” en el 2017. Además de ser un gran cantante, participó en competencia de esgrima en su juventud en Hong Kong, y obtuvo el primer lugar de la Competencia Nacional de Esgrimistas Junior de Asia.

KAI (EXO)

El solista y miembro de EXO desde el 2012, KAI nació en Seúl el 14 de enero de 1993. Mide 1.82 metros y es considerado uno de los mejores bailarines de la tercera generación del K-pop. Participó en el concurso de “Best Youth Contest” en el 2007, y fue escogido como el próximo trainee de SM Entertainment. Volvió dos años después porque era muy joven. Uno de sus modelos a seguir es Michael Jackson.

Eunwoo (ASTRO)

El actor de “True Beauty” Eunwoo se robó el corazón de miles de fanáticas luego de su actuación en el popular K-drama. De igual manera, él fue la inspiración de la autora para crear al personaje principal del webtoon. Sabe tocar el piano, violín, clarinete y guitarra.

Soobin (TXT)

Choi Soo Bin o Soobin de TXT debutó con su agrupación en el 2019 con “Crown”. Estuvo en el puesto 52 de la lista de “The 100 Most Handsome Faces of 2020″ de TC Candler”. Tiene dos mascotas: un perro llamado Sean; y un erizo, Odi. Es un gran fan de Jin de BTS, quien está en la misma compañía que él.

Mingyu (SEVENTEEN)

El cantante de 26 años Mingyu se encuentra en el grupo de SEVENTEEN, es vocalista y bailarín de la boyband. Tiene a Ariana Grande, Bruno Mars y a BIGBANG como sus artistas favoritos. Por otro lado, sabe hacer masajes.

Siwon (Super Junior)

Uno de los visuales más antiguos es Siwon de Super Junior, de 36 años. Su primera aparición en un K-drama fue en un cameo con “Precious Family” del 2004 y su última actuación fue en “Love that will freeze to death” del 2022. Por si fuera poco, quedó en el segundo lugar de “The 100 Most Handsome Faces of 2014″; asimismo, se encuentra en la revista de los rostros más bellos de TC Candler.