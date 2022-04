Los fanmeetings de Heo Young Saeng en Perú y México ya tienen nueva fecha oficial. Dos años después de haber sido aplazado por la COVID-19, el reencuentro del vocalista principal del legendario grupo k-pop SS501 con admiradores de Latinoamérica estará concretándose en mayo del 2022.

El 13 de abril, la grata noticia fue comunicada por la productora a cargo en las redes sociales. Acompañó la actualización un emocionante video del cantante de “Mi casa, su casa”, quien anuncia: “Heo Young Saeng fan meeting in Latin America”.

¿Cuándo es el fanmeeting de Heo Young Saeng en México?

Atención si eres Triple S y YES. El famoso coreano de 35 años arranca su evento presencial en Ciudad de México el 25 de mayo .

Este será su tan esperado regreso a la ciudad latina después de 5 años de la parada del tour en solitario Let it go.

Además, en 2013, pisó por primera vez suelo mexicano junto a su compañero de SS501 Park Jung Min como parte también de un fan meeting tour en Latinoamérica.

Park Jung Min y Heo Young Saeng de SS501 en México. Foto: Twitter

Heo Young Saeng en Lima y Arequipa

Perú será el segundo territorio al que llegará en esta gira el intérprete de “Because I’m stupid”, tema ícono del drama “Boys over flowers” o “Los chicos son mejores que las flores”.

Heo Young Saeng es un cantante, bailarín, modelo, compositor, actor, CEO, productor y ulzzang de 35 años. Foto: Music Bank

En el caso de nuestro país, realizará su primera parada en Arequipa el 28 de mayo . Al día siguiente, el 29, estará reuniéndose con sus seguidores en Lima .

Al igual que sucede con México, este será el reencuentro de Heo Young Saeng con su club de admiradores después de 9 años. Como parte del fan meeting tour por Latinoamérica en 2013, el también compositor y productor se presentó el 17 de agosto de aquel año en el C.C Claro de Plaza San Miguel.