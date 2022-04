Los fanmeetings de Heo Young Saeng en Perú y México ya tienen nueva fecha oficial. Dos años después de haber sido aplazado por la COVID-19, el reencuentro del vocalista principal del legendario grupo k-pop SS501 con admiradores de Latinoamérica estará concretándose en mayo del 2022.

El 13 de abril, la grata noticia fue comunicada por la productora a cargo en las redes sociales. Acompañó la actualización un emocionante video del cantante de “Mi casa, su casa”, quien anuncia: “Heo Young Saeng fan meeting in Latin America”.

¿Cuándo es el fanmeeting de Heo Young Saeng en México?

Atención si eres Triple S. El famoso coreano de 35 años arranca su evento presencial en Ciudad de México el 25 de mayo .

Este será su tan esperado regreso a la ciudad latina después de 5 años de la parada del tour en solitario Let it go.

Además, en 2013, pisó por primera vez suelo mexicano junto a su compañero de SS501 Park Jung Min como parte también de un fan meeting tour en Latinoamérica.

Park Jung Min y Heo Young Saeng de SS501 en México. Foto: Twitter

Heo Young Saeng en Lima y Arequipa

Perú será el segundo territorio al que llegará en esta gira el intérprete de “Because I’m stupid”, tema ícono del drama “Boys over flowers” o “Los chicos son mejores que las flores”.

Heo Young Saeng es un cantante, bailarín, modelo, compositor, actor, CEO, productor y ulzzang de 35 años. Foto: Music Bank

En el caso de nuestro país, realizará su primera parada en Arequipa el 28 de mayo . Al día siguiente, el 29, estará reuniéndose con sus seguidores en Lima .

Al igual que sucede con México, este será el reencuentro de Heo Young Saeng con su club de admiradores después de 9 años. Como parte del fan meeting tour por Latinoamérica en 2013, el también compositor y productor se presentó el 17 de agosto de aquel año en el C.C Claro de Plaza San Miguel.