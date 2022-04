BTS se encuentra actualmente en Las Vegas para brindar las dos fechas restantes de los conciertos presenciales “Permission to dance on stage” en el Estadio Allegiant. El 13 de abril, una publicación en Twitter de Music Trends Colombia despertó las esperanzas de ARMY para ver a Bangtan en Latinoamérica y aquí te compartimos las reacciones más populares de los seguidores.

BTS: ¿concierto en Latinoamérica?

En una reciente conferencia de prensa en Las Vegas, directivos de HYBE manifestaron su deseo de ampliar los conciertos de BTS al mercado de Latinoamérica, África y más países de Asia con los shows “PTD on stage”. Sin embargo, explicaron que el futuro de la boyband todavía es incierto, debido a que el Gobierno de Corea del Sur no ha emitido su decisión sobre si los integrantes se enlistarán al ejército.

Directivos de HYBE brindaron conferencia de prensa sobre conciertos de BTS en Las Vegas. Foto: vía Twitter @Andy12844361

Ante esta noticia, Music Trends Colombia publicó en Twitter que BTS sí tenía planes de brindar un concierto en Brasil en el 2022 o a inicios del 2023, pero que la situación del servicio militar no le permitía a la boyband firmar los contratos necesarios.

Publicación de Music Trends Colombia sobre posible concierto de BTS en Brasil. Foto: captura Twitter

Si bien es cierto, BTS no ha confirmado si los conciertos presenciales “Permission to dance on stage” se extenderán más allá de Corea del Sur y Estados Unidos, ARMY de Latinoamérica no dudó en dar a conocer su apoyo a su artista favorito.

Reacción de ARMY de Latinoamérica ante un posible concierto de BTS en Brasil. Foto: captura twitter

BTS en Las Vegas: “PTD on stage”

El grupo k-pop del momento hizo sold out para las cuatro fechas de conciertos “Permission to dance on stage en Las Vegas”. Los siete integrantes de BTS se presentarán este 15 y 16 de abril en el Estadio Allegiant para interpretar sus más recientes éxitos en vivo, tales como “Dynamite”, “Butter” y más.