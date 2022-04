Una de las canciones de BTS será llevada al espacio para una misión espacial. El tema seleccionado es “Dynamite”, uno de sus más grandes éxitos. Además, los chicos darán dos fechas para sus conciertos de “Permission to dance on stage en Las Vegas”. No obstante, ARMY rumorea sobre una posible colaboración con la cerveza Modelo.

Por si fuera poco, Bangtan ha tenido alianzas con prestigiosas marcas de ropa como Louis Vuitton, la cual lucieron para la premiación de los Grammys 2022, al igual que durante su viaje rumbo a Las Vegas. De igual manera, BTS ha sido la imagen de productos de comida como McDonald’s.

¿Qué pasó con la marca Modelo de cervezas?

Namjoon, líder de BTS, se encontraba en una transmisión en vivo a través de la página de Vlive el viernes 9 de abril. El cantante comentaba sobre el próximo mixtape que está realizando y que desea realizar colaboraciones con otros artistas. Asimismo, dijo que quería hacerse tatuajes en un futuro.

Durante el video se puede apreciar que él está tomaba una lata de una bebida alcohólica especial de la marca Cerveza Modelo. Sin embargo, ARMY no se esperaría lo que sucedió después.

BTS durante la transmisión de Vlive con Cerveza Modelo. Foto composición: Twitter / Cerveza Modelo

¿Qué hizo la marca de cervezas Modelo?

Durante la tarde del 12 de abril, la empresa de Cerveza Modelo publicó una imagen con el logo de BTS con una botella de la bebida en el medio de esta. Por otro lado, este tenía la descripción: “ Nos encanta que tomes cerveza mexicana”.

Apenas lanzaron la imagen, el fandom de ARMY empezó a preguntar si esta sería la próxima colaboración con BTS. Otros usuarios mencionaron que era una señal de que la agrupación daría un concierto en México y que ellos serían los patrocinadores.

Publicación de la Cerveza Modelo con BTS. Foto: Twitter

¿Habrá colaboración entre BTS y Cerveza Modelo?

A pesar de que ARMY se tomaría bien esta noticia, ya que BTS ha sido la imagen de Lotte Chilsung Beverage en el 2021 , ni Bangtan ni Cerveza Modelo han confirmado esta información. De igual manera, los y las fans de la boyband seguirán comprando la bebida luego de conocer que uno de ellos la consume.