El primer día del after party de BTS en club de JEWEL de Las Vegas fue un éxito, ya que ARMY celebró el final del concierto de “Permission to dance on stage”. Ante ello, se esperaba que para el segundo día se obtuvieran los mismos resultados. No obstante, los y las fans de la agrupación empezaron a expresar su molestia en redes sociales.

La empresa de BIGHIT Music, ahora HYBE Labels, anunció que el fandom de ARMY viviría una experiencia inolvidable durante su estadía en Las Vegas. Esto incluía una fiesta después de los conciertos, al igual que habitaciones personalizadas para todos los hoteles de MGM Grand y comidas típicas de Corea del Sur.

¿Qué pasó en el segundo día del after party de BTS?

ARMY realizó publicaciones en Twitter acerca de lo que ocurría dentro del club nocturno de JEWEL . Una de las usuarias indicó que no tocaron canciones de BTS, y si lo hacían, estas eran en la versión japonesa y no en coreano. Ante ello, los y las asistentes percibieron el bajo profesionalismo de los DJ al no conocer a la agrupación de k-pop.

Por otro lado, la DJ Angie Vee publicó un video comentando que tocó solo 5 canciones que no era de la boyband. Una ARMY mencionó que el segundo DJ la insultó cuando ella pidió que colocara temas de BTS y se retiró del local.

Ante ello, el club de JEWEL de Las Vegas observó las quejas del fandom y tomaron una decisión que calmó a los y las fans de BTS.

Testimonio de 'B' sobre respuesta del DJ del D2 de "PTD Las Vegas". Foto: captura Twitter

¿Qué hizo JEWEL Nightclub ante las quejas de ARMY?

ARMY alzó su voz contra los trabajadores de JEWEL pidiendo que la DJ del primer día, Yo Yolie, volviera a tocar en el club, ya que ella colocó “Super tuna” de Jin y “Daechwita” de AgustD, lo cual pensaron que era parte del fandom.

Ante la insistencia de ARMY, Yo Yolie confirmó su asistencia para la tercera y cuarta fecha del after party de “PTD on stage” del JEWEL Nightclub a través de su cuenta personal de Twitter, haciendo que los y las fans se alegraran por la sorpresa.

Anuncio de la DJ Yo Yolie para el afterparty de BTS. Foto: captura Twitter.

¿Cómo reaccionó ARMY ante la noticia?

Debajo del anuncio de la DJ Yo Yolie, ARMY empezó a comentar su emoción al conocer que JEWEL Nightclub la colocó para los dos días próximos. La mayoría indicó que el fandom pasará un buen tiempo con las canciones de BTS.