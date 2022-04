¿Nuevo “Gangnam Style”? PSY lanzará álbum a 10 años del popular ‘baile del caballo’

PSY regresa con nueva canción en abril. El rapero y productor surcoreano celebra el décimo aniversario del “Gangnam Style”.

PSY no había sacado música nueva desde el 2017 con "New Face" y "I luv it". Foto: captura YouTube

