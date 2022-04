Aunque BTS no pudo presentarse en la ceremonia de los Kids Choice Awards 2022 debido a que brindó el segundo concierto “Permission to dance on stage en Las Vegas”, esto no evitó que los cantantes surcoreanos ganaran un premio, por lo que Guinness World Record publicó una nueva hazaña del grupo k-pop.

BTS: récord Guinness por los KCA

En la edición 2022 de los Kids Choice Awards, BTS ganó como grupo musical favorito y superó a Jonas Brothers, Maroon 5 y más. De esta manera, el septeto de Corea del Sur acumuló un total de seis premios a lo largo de la historia de la ceremonia y batió su propio récord anterior junto al de Fifth Harmony (5).

BTS ganó en los Kids Choice Awards 2022. Foto: captura Twitter

El 12 de abril, Guinness World Record hizo oficial el nuevo logro para BTS al proclamarlo como el grupo musical con más premios en la historia de los Kids Choice Awards.

BTS recibe nuevo récord Guinness. Foto: captura Twitter

Este sería el cuarto récord Guinness de los idols k-pop en el 2022, pues a inicios de año BTS obtuvo reconocimiento al tener la mayor cantidad de seguidores en Instagram, Twitter y TikTok como grupo musical.

Mensaje de BTS al ganar en los KCA 2022

BTS presentó el día 2 del concierto presencial “Permission to dance on stage en Las Vegas” el sábado 9 de abril, misma fecha en que se llevaron a cabo los Kids Choice Awards 2022, y por tal motivo Bangtan no pudo asistir a la gala.

Mediante un video, los artistas del momento agradecieron a sus fans por el apoyo constante. “Este premio es para ustedes, ARMY. Su amor y apoyo hacia nosotros nos conmueve”, señaló Jimin de BTS.