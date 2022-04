Aunque “A business proposal” llegó a su final con la emisión del capítulo 12 el 5 de abril por SBS y Netflix Asia, el drama continúa deleitando a los fans con novedades. En una reciente entrevista a Kim Se Jeong, la actriz que dio vida a Shin Ha Ri compartió su sentir respecto a ser considerada la ‘Emma Stone coreana’.

La exidol del k-pop también se refirió a su química con Ahn Hyo Seop, galán que fue su coestrella en esta sensacional serie coreana de comedia romántica que cerró su historia con un pico de 11% de índice de audiencia.

¿Por qué Kim Se Jeong es llamada la ‘Emma Stone coreana’?

El origen de este apodo se encuentra en la primera cita de Shin Ha Ri y Kang Tae Moo. Recordamos que, en esta toma, la muchacha tomó la identidad de su mejor amiga Young Seo y se comportó ‘escandalosamente’ para arruinar el encuentro con el CEO.

El poder interpretativo, así como el amplio rango de expresiones, que debían ser exageradas por el guion, y los rasgos faciales de la famosa coreana de 25 años recordaron a la actriz estadounidense, de 33 años. Los internautas no tardaron en bautizarla como la ‘Emma Stone de Corea del Sur’.

Más adelante, a las similitudes físicas se agregaron algunas curiosidades que compartían, como el haber debutado en la interpretación con una década de diferencia caracterizando a una estudiante de secundaria (Kim Se Jeong en “School 2017″, del 2017, y Emma Stone en “Superbad”, del 2007).

Amabas celebridades debutaron como actrices interpretando a estudiantes de secundaria. Foto: Beautynesia

¿Qué dice Se Jeong sobre Emma Stone?

En la entrevista, Kim Se Jeong contó que la cita entre la falsa Young Seo y el CEO Kang suscitó gratitud en ella. “Como era una escena importante, tenía que llamar la atención de muchas personas y, como primera escena de Geum Hee, debía convencer a los espectadores. No podía ser simplemente gracioso y Ha Ri no podía parecer gracioso. Afortunadamente, creo que (los espectadores) estaban convencidos, así que es una escena por la que estoy agradecido”.

Al hablar sobre la estrella de “Cruella”, manifestó sentirse feliz, pero a la vez presionada por el honor. “Realmente me gusta Emma Stone y he escuchado antes que somos similares, así que estoy muy agradecida. Solía ser un apodo que solo yo conocía, pero estoy feliz de que todos me llamen así ahora. Al mismo tiempo, hay presión al recibir el nombre de Emma Stone”, declaró, conforme Soompi.

Kim Se Jeong comenzó a ser relacionada con Emma Stone debido a la escena de la primera cita entre Ha Ri y el CEO Kang. Foto: Beautynesia

La química de Kim Se Jeong y Ahn Hyo Seop

La gran armonía entre Kim Se Jeong y Ahn Hyop en pantallas y fuera de ellas fue uno de los principales atractivos de “A business proposal”.

Al respecto, la también cantante y modelo manifestó reveló: “Nuestra química romántica fue muy buena. Afortunadamente, muchas de las escenas que generaron interés las creamos con improvisaciones. El hecho de que pudiéramos llenar el romance con improvisaciones significa que nuestra química era realmente buena”.

También reveló lo considerado que era con ella el intérprete del CEO Kang. “Siempre entendió cosas como: ‘¿No se sentiría Ha Ri incómoda en este tipo de situación?’ Bueno, él sugeriría cortar todas las escenas que podrían hacerme sentir incómoda como Ha Ri o como Sejeong”, puntualizó.