Los actores surcoreanos Hyun Bin y Son Ye Jin fueron captados juntos, en público, por primera vez tras la llamada ‘boda del siglo‘. La pareja de recien casados apareció el 11 de abril en el aeropuerto de Incheon para tomar el vuelo que los lleva a sus vacaciones de luna de miel.

Son Ye Jin (40) y su esposo Hyun Bin (39) también compartieron fotos oficiales del matrimonio que se realizó el pasado 31 de marzo. La ceremonia nupcial había sido descrita como “una boda de película” por la actriz Jeon Mi Do, una de las invitadas de la novia.

Hyun Bin y Son Ye Jin: fotos oficiales de la boda. Foto: VAST Entertainment

Hyun Bin y Son Ye Jin habían cruzado caminos casualmente —como figuras de la industria surcoreana— hace más de una década; sin embargo, después de trabajar juntos en la película The Negotiation y el kdrama Crash landing on you terminaron convirtiéndose en amigos, novios y ahora esposos.

La luna de miel de Hyun Bin y Son Ye Jin

Según datos de prensa coreana, los actores recién casados se dirigen a los Estados Unidos para pasar su luna de miel. Las cámaras de Dispatch, Newsen y más portales fueron testigos de la llegada de la pareja.

Hyun Bin cruzó primero frente a las cámaras y saludó a los reporteros rápidamente. Luego apareció Son Ye Jin, que incluso se detuvo unos segundos para que le tomen fotografías. Las tomas revelan que la protagonista de “Bajo la lluvia” iba muy sonriente.

Hyun Bin y Son Ye Jin en el aeropuerto de Incheon. Foto: Newsen

Asimismo, fans comentan en redes sociales que los actores habrían coordinado los colores de su atuendo para ir a juego.

En otras fotografías se aprecia a Hyun Bin cargando el bolso de su esposa; mientras ella lleva en la mano la casaca del protagonista de “Mi adorable Sam Soon”.