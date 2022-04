Los actores que convirtieron su amor en realidad, Hyun Bin y Son Ye Jin, se casaron el 31 de marzo del 2022 con una boda privada y teniendo como invitados a sus colegas y familiares. Ambos estuvieron felices durante la ceremonia y la posterior fiesta para festejar su unión. Después de un tiempo de esperar, los dos disfrutarán de su luna de miel en Estados Unidos.

Hyun Bin y Son Ye Jin fueron vistos en el aeropuerto de Incheon de Corea del Sur rumbo a Los Ángeles para su luna de miel, de acuerdo con los medios de comunicación que los siguieron, como Dispatch, Newsen, entre otros. La pareja saludó a las cámaras y ambos subieron a su avión el 11 de abril del 2022 en el horario del país asiático.

Hyun Bin y Son Ye Jin en el aeropuerto de Incheon. Foto: Newsen

Llegada a Los Ángeles

Los protagonistas de “Crash landing on you” arribaron a Los Ángeles, aproximadamente a las 3 p. m., según el horario de dicho estado del país norteamericano. Una cámara de Dispatch acompañó a Hyun Bin y Son Ye Jin durante su recorrido y salida del aeropuerto. Asimismo, fueron perseguidos por fans. No obstante, l a pareja se veía incómoda con el recibimiento.

¿Fans incomodaron a Hyun Bin y Son Ye Jin?

Durante la transmisión en vivo de Dispatch desde el aeropuerto de Los Ángeles se observó que algunos fans empezaron a tomar fotos de su llegada. Sin embargo, con el transcurso de los minutos, los siguieron hasta el estacionamiento de este recinto.

Mientras que Son Ye Jin estaba escribiendo por su celular, una chica se le acercó por detrás para pedirle una instantánea, pero la actriz se alejó, ya que la fan estaba a centímetros sin mascarilla. Además, invadía su espacio personal. De igual manera, Hyun Bin gesticuló con las manos para que pararan de hacer fotografías.

Hyun Bin y Son Ye Jin en aeropuerto de Los Ángeles, incómodos con fans. Foto: captura YouTube.