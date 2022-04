Los conciertos de BTS en “Permission to dance on stage en Las Vegas” fueron un éxito en ventas, ya que las entradas se agotaron en menos de cinco horas. Los chicos se lucieron en las dos primeras fechas, haciendo bailar al fandom de ARMY. Ante ello, la mayoría de los y las fans de la agrupación pensaron que estarían en la asunción del nuevo presidente.

No obstante, la agenda de BTS se encuentra ocupada hasta el 16 de abril, día del último concierto de “Permission to dance on stage” que darán en Las Vegas. Y, por el momento, no se ha confirmado si seguirán en Estados Unidos o regresarán a Corea del Sur al finalizar sus actividades para tomar un descanso.

Aclaración de BTS en la inauguración

El 11 de abril del 2022, el Comité inaugural del nuevo gobernador electo manifestó que BTS no estaría en la ceremonia. De acuerdo con Newsen, Park Joo Sun informó que no había presupuesto para invitarlos y tuvieron dificultades para llamarlos . Asimismo, insistió en que este no era un evento político, sino uno estatal.

De igual manera, Park comunicó que el presidente quería un evento que junte a todas las generaciones de Corea del Sur. Recalcó que BTS es uno de los grupos culturales que enorgullecen al país y que espera que próximamente aparezcan en algún evento nacional para aumentar el prestigio y la fama de la boyband.

Artículo de Newsen sobre BTS para evento presidencial. Foto: captura.

¿BTS estuvo invitado a la inauguración presidencial?

El nuevo presidente de Corea del Sur es Yook Suk Yeol, electo el pasado marzo del 2022, quien ya tiene algunas propuestas como la eliminación de la edad coreana, ya que es confusa para la sociedad del país asiático. Park Joo Sun, uno de los miembros del comité de transición, se encontraba en una entrevista radial de la KBS y mencionó que BTS podría realizar una breve participación durante la ceremonia de asunción.

Ante ello, al fandom de ARMY no le agradó la noticia, ya que el presidente tiene una postura conservadora y las elecciones estuvieron polarizadas. El medio de comunicación de Korean Herald indicó que los y las fans de BTS no aceptaron este anuncio porque el grupo no es un trofeo para el país y manifestaron que los están politizando.